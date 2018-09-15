По требованию Земфиры катком переехали весь тираж ее соместной с Чуриковой пластинки

СЕГОДНЯ 18:49 2018-09-15T18:51:20+03:00

Известный радиоведущий рассказал, почему трек «Непошлое» в исполнении певицы с актрисой так и не увидел свет

Изменить размер текста: A A

Две гениальные женщины однажды явили людям свой очень неожиданный дуэт. Это было на новогодние праздники много лет назад. Видео, а главное, звук многих восхитили. Сама Земфира года три назад ностальгически публиковала эту работу на своих официальных страничках в соцсетях.

Как этот неожиданный дуэт вообще возник? И почему все закончилось плачевно? Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал известный радиоведущий и музыкальный критик Михаил Козырев:

— Был очень неприятный случай, который для меня остался рубцом на сердце. Когда мы делали с Максимом Виторганом программу "Неголубой огонёк" и обнаружили, что у Земфиры есть совершенно невероятная поклонница – Инна Михайловна Чурикова, - рассказал Козырев.

- И мы предложили им спеть дуэтом вместе. Инна Михайловна вообще не поет, только в некоторых фильмах. Мы вручную расставляли свечи на полу вокруг них. У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма. Это была песня "Непошлое".

А потом мы выпускали пластинку с этими номерами, и на пластинке оказалось не то сведение этого номера, нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо вообще не мог распознать. Но Земфиру это выбесило до такой степени - а пластинка была уже отпечатана, потому что устная договорённость с ней была – что она потребовала материальной компенсации. Но это было не так обидно. Она потребовала уничтожить весь тираж. И на дворе звукозаписывающей компании катком помяли весь тираж пластинки».

Напомним, Земфира в последние годы выступает нечасто. Гастроли перестали привлекать 42-летнюю певицу и музыканта. Также она редко что-то выпускает новое. В связи с этим, недавняя премьера песни «Джозеф» была настоящим событием для миллионов ее верных поклонников. Несмотря на критику сына Иосифа Бродского, посчитавшего непорядочным брать отрывки из двух абсолютно разных произведений для одной песни.

Инна Чурикова же после истории с этим дуэтом больше замечена в чем-то подобном не была. 74-летняя Народная артистка России остаётся одной из самых востребованных актрис в театре и в кино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певица Земфира записала первую за пять лет песню

Певица Земфира записала первую за пять лет песню. Композиция под названием "Джозеф" написана на отрывки из двух произведений Иосифа Бродского.

Как сообщается в описании к песне на сервисе "Яндекс.Музыка", в основу легли фрагменты стихотворений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам". В создании композиции принял участие электронный музыкант Mujuice, а оформление обложки отвечали актриса и режиссер Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский. (подробности)