Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере и объявил себя "Богом голов"

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-16T12:07:49+03:00

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36-летний шведский футболист Златан Ибрагимович отметился очередным достижением. Опытный игрок сейчас выступает в чемпионате MLS за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" и в поединке против "Торонто" ему удался потрясающий по красоте удар.

На 43-й минуте поединка он забил гол в ворота соперника, подставив ногу в прыжке с разворота после навеса из-за пределов штрафной "Торонто". "Гэлакси" в итоге проиграли со счетом 3:5 своим соперникам в домашней игре. Однако же Ибрагимович стал героем поединка.

Для Златана Ибрагимовича гол в ворота "Торонто" стал 500-м в карьере. Из всех действующих футболистов только два игрока преодолели эту отметку - Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Удар Златана Ибрагимовича в ворота "Торонто", который стал 500-м голом в карьере игрока.Фото: REUTERS

Ибрагимович за свою карьеру сменил немало клубов, успев сыграть и забить голы за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» и сборную Швеции.

После того, как Златан забил 500-й мяч, после этого события в личном твиттере шведского футболиста появилась фотография с подписью: "Бог голов".

iamzlatanibrahimovic Златан Ибрагимович забил 500 голов

В США Златан Ибрагимович играет с начала 2018 года. За это время швед успел сыграть 20 матчей за команду, забив 16 голов.