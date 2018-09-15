Блогеры обнаружили у себя и Депардье паспорта, как у "агентов ГРУ" Петрова и Боширова

СЕГОДНЯ 20:40 2018-09-15T20:43:04+03:00

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Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали первую часть расследования, в котором пытаются доказать причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к спецслужбам. Лондон, напомним, считает их отравителями своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и сотрудниками ГРУ.

Итак, что пишут расследователи?

Загранпаспорта «агентам» выдало УФМС 770001 по городу Москве, где якобы "простые смертные" паспорта не получают". Это либо "привилегированные лица за взятку", либо "представители силовых органов". Ссылаются расследователи и на базу ФМС, в которой нет никаких данных об Александре Петрове до 2009 года, когда им был получен загранпаспорт "взамен испорченного", а файл имеет отметку "сведений не давать".

Уже здесь появляются вопросы.

- Утверждается, что это документы ФМС. Что С.С. означает “совершенно секретно”. Что по этой пометке и штампу «сведений не давать» можно определить, что Петров имеет какое-то отношение к российским спецслужбам. То есть получается, любой сотрудник ФМС, в принципе любой чиновник может ознакомиться с этой анкетой и по штампу и пометке “С.С.” сделать вывод о принадлежности Петрова к какой-то спецслужбе. То есть спецслужба хочет своего сотрудника засекретить, но на самом деле рассекречивает его. Почему Петров не мог оформить паспорт как обычный гражданин России? Без пометок и штампов? Без конспирации? - задается вопросом живущий в Лондоне писатель и историк разведки Александр Васильев. - Есть идея о том, что таким образом ему хотели сделать “поддельную идентичность”. Но сделали так, что по этой анкете видна его принадлежность к спецслужбе?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668706" frameborder="0"></iframe> Правда об «отравителях Скрипалей».«Мы - туристы, поехали в Солсбери смотреть знаменитый собор», - «подозреваемые» по делу Скрипалей Петров и Боширов рассказали, что делали в Великобритании.

Петрова и Боширова называют оперработниками ГРУ. Зачем оперработнику ГРУ “поддельная идентичность” гражданина России?

Но это еще не самое интересное. В Сети народ стал выкладывать свои паспорта, выданные тем же "секретным" УФМС 77001 (правда, в оригинале материала-расследования был в этом номере еще один ноль, но отделений ФМС с таким кодом в России просто не существует). Среди тех, кто выложил скан своего заграна был даже известный блогер Илья Варламов. Сплошной каминг-аут агентов ГРУ. В их рядах оказался даже Жерар Депардье, ставший гражданином России в 2013 году.

После такого в публикации на сайте Bellingcat информацию о номерах паспортов «агентов ГРУ» подтерли. А на сайте The Insider - пока без изменений.

Тем временем, журналисты из британской газеты The Independent и американского телеканала ABC News позвонили по номеру из анкеты Петрова (он указан в печати «Сведения не давать») и на том конце провода им заявили, что они попали в Минобороны России. Мы из «КП» тоже звонили по этому номеру, меняли даже код влоть до сотовых операторов (в анкете номер без кода), но в субботу после обеда и до самого вечера никто не отвечал. Хотя если секретное УФМС оказалось совсем не секретным, то, может, и указанный телефонный номер вписан в анкету кем-то специально? Чтобы совсем уж довести ситуацию до абсурда...

ОФИЦИАЛЬНО

"Целенаправленно сливают дезинформацию"

- После того, как "Беллингкэт" (там еще были соавторы сенсации, но оставим) опубликовали информацию о том, что согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть самого "Беллингкэта", - отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу.

Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких "баз данных" не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах - "база ФМС" взломана. Шпили - это к миру искусства, так сказать. А вот с базой данных разговор предельно конкретный получается.

Почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть хоть одно доказательство "причастности" Петрова и Боширова к отравлению?

Напомню, что именно "Беллингкэт" несколько лет монополизирует "право на истину" в расследовании крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной. Такие детали приводили, что не частная компания, а целый научно-исследовательский институт бы не справился их собирать!

Так почему "Беллингкэт" 5 месяцев ничего не представил общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На убийство налегке?

Петров и Боширов ездили в Солсбери налегкеФото: REUTERS

Обратили внимание наблюдатели и на уже так вроде бы примелькавшуюся одежду двух героев. З марта, за день до покушения, они ездили в Солсбери налегке. Ну, это как раз логично. На фото с вокзала Петров в синей куртке и без рюкзака. А вот на фото 4 марта, когда пара снова оказалась в Солсбери, рюкзака снова нет. В чем же нести химоружие? Неужели в кармане джинсов? При этом, и Петров, и Боширов полностью переоделись - сменили куртки, головные уборы (на Боширове теперь кепка), кеды. Может, действительно промокли в снежной жиже?

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