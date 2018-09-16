Губернатор Тамбовской области Александр Никитин: «Прорыва без инноваций быть не может»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-16T15:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Гостем «Открытой студии» КП на Восточном экономическом форуме стал губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Он рассказал, что регион может предложить иностранным инвесторам и как развивается уникальный для страны проект – аграрный наукоград Мичуринск.

- Сегодня у вас прошел совместный российско-корейский завтрак. Что обсуждалось на нем?

- Сегодня наш внешнеторговый оборот с Южной Кореей пока оставляет желать лучшего. Восточный экономический форум нацелен на активизацию потенциала дальневосточных регионов. Но для регионов центрального черноземья он не менее интересен для расширения горизонтов сотрудничества и улучшения инвестиционного климата. Наш внешнеторговый баланс с Южной Кореей составляет почти 3 млн долларов. Конечно, это не очень много. Но это предопределяет наши возможности. А они существуют. Южная Корея подчеркнула, что ее интересует российское сельское хозяйство и перерабатывающие комплексы. С этой целью я рассказал нашим коллегам о возможностях сотрудничества в агропромышленном комплексе.

- Чем область может заинтересовать международных инвесторов?

- У Тамбовской области высокий потенциал в агропромышленном плане. Мы производим достаточно много зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника. Еще пищевой спирт и сахар. Ну и, конечно, отрасль животноводства. Мы входим в тройку производителей по стране по производству мяса свинины, мяса птицы. В этой сфере мы имеем сегодня крупнейшие инвестпроекты, которые, в том числе, интересуют иностранцев. Например, проект «Тамбовская индейка» мы реализуем с испанцами, с компанией Fuertes. На нем мы сейчас производим 40 тысяч тонн индейки и рассчитываем удвоить объемы. Недавно с французами построили крупный логистический комплекс «Ашан». Это современные технологии убоя, разделки мяса, фасовки и развоза по всей системе магазинов торговой сети «Ашан» по стране. Радиус действия центра составляет 1000 км. Многие наши инвестпроекты носят межрегиональное значение. Именно поэтому здесь потенциал для сотрудничества достаточно серьезный.

- Уже несколько лет на Дальнем Востоке действуют особые льготные режимы для инвесторов. В Тамбовской области есть что-то подобное?

- У нас три индустриальных парка работают в Тамбовской области. Они предоставляют инвесторам свою инфраструктуру, дают возможности по налоговым льготам – по налогу на землю, по налогу на имущество, по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет. Моногород Котовск в декабре прошлого года получил статус территории опережающего развития (ТОР). А это дополнительные налоговые преференции по отчислению страховых взносов. Я думаю, в совокупности это создает весьма и весьма привлекательные инвестиции. Для справки, объем инвестиций в региональной экономике – 110 млрд. рублей. Львиная доля – 40 млрд рублей – приходится на агропромышленный комплекс.

- В Тамбовской области есть уникальный проект аграрного наукограда. Что это такое?

- Это еще одна важная тема, которую я тоже обозначил как потенциальное направление для взаимодействий и сотрудничества. Тема производства плодов, ягод и овощей. В стране есть единственный аграрный наукоград – город Мичуринск Тамбовской области. Здесь накоплен очень серьезный научный, образовательный потенциал, опыт. Все, что сегодня происходит в части научно-технологического обеспечения отрасли садоводства, далее – производства и переработки продукции на основе плодово-ягодного и овощного сырья, связано непосредственно с Мичуринском. Вопросы функционального питания, здорового питания, диетического питания –все это как в научном, так и в практическом смысле, реализуется и воплощается в Тамбовской области.

- Приведите несколько примеров?

- Например, проект «Марс-500» (эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс – прим. ред.). Астронавты на самом высоком уровне оценили качество нашей производимой продукции. В рационе питания были продукты, разработанные по самым последним современным технологиям. Сочинские спортсмены-олимпиадники тоже в своем рационе имели более 10 позиций, сконструированных на самых высоких технологиях.

- Как вы планируете развивать наукоград в дальнейшем?

- Мы предложили проект по созданию инновационного научно-технологического центра в Мичуринске. Сейчас пакет документов проходит согласование. Были получены, как положительные заключения, так и некоторые замечания. Мы их будем устранять.

Как я уже сказал, что в Тамбовской области мы используем все федеральные и региональные механизмы создания привлекательной инвестиционной среды. Закон, который был принят Госдумой о создании инновационных технологических центров, дает льготные возможности – подключение к сетям для представителей тех компаний, которые будут реализовывать тут инновационные наработки. Дает преференции по налогам. Плюс это определенная атмосфера, в которой можно эффективно реализовывать инновационные идеи. В нашем проекте есть все – и круглогодичная выставка достижений в области сельского хозяйства. Есть инновационные предложения по созданию экспериментальных научных инновационных центров и площадок. Конечно, будут созданы условия для подготовки квалифицированных кадров. Сейчас мы уже создаем отдельные элементы из этого проекта. Например, есть школы подготовки не только фермеров, а фермеров-садоводов. Пришел с идеей, ушел с готовым проектом. Есть всё – и сертифицированный посадочный материал, и выбор малогабаритной сельскохозяйственной техники. То есть акцент сделан не только на крупных производителях сельскохпродукции, но и на малый и средний бизнес.

1 марта Президент страны обозначил в послании к Федеральному собранию ключевую задачу – задачу прорыва. Прорывы без инноваций не могут быть. А инновации основываются исключительно на фундаментальной и прикладной науке. Как сделать так, чтобы наши отечественные разработки были доступны и крупным сегментам в агропромышленном комплексе, и малым и средним предприятиям? Мы планируем такую задачу реализовать как раз через этот проект инновационно-технического центра. Это будет действительно мощный стимул для дальнейшего развития наукограда. И для всех научных исследований и инновационных разработок, которые есть в Тамбовской области.