Криштиану Роналду впервые забил в составе "Ювентуса" и принес победу команде

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-16T18:46:03+03:00

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Лишь в четвертом туре чемпионата Италии по футболу португалец Криштиану Роналду смог забить свой первый гол в составе туринского "Ювентуса". Домашняя встреча против клуба "Сассуоло" стала победной для туринцев и успешной для одного из лучших футболистов мира.

На 50-й минуте игры Роналду забил свой первый гол в новом клубе. А через 15 минут отметился еще одним точным ударом. В конце встречи Хума Бабакар на 90-й минуте сократил разрыв в счете, забив ответный гол "Ювентусу". Туринцы победили со счетом 2:1. После четырех матчей сезона у них - 12 очков и первое место.

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля и до сегодняшнего дня не отмечался забитыми голами в официальных играх. Сумма трансфера из мадридского "Реала" составила около 100 миллионов евро. В этом сезоне он отыграл 4 матча за "Ювентус". А второй гол в ворота "Сассуоло" стал 400-м для Роналду в национальных первенствах. В карьере португальца 3 гола за "Спортинг", 84 - за "Манчестер Юнайтед", 311 - за "Реал" и теперь 2 - за "Ювентус".

Следующая игра у туринцев - 23 сентября в гостях против "Фрозиноне". А 19 числа - им стартовать в Лиге Чемпионов. В Испании они сыграют против "Валенсии", за которую играет с этого сезона российский полузащитник Денис Черышев.