2018-09-16T23:45:23+03:00
Звезды

Пьяная Бузова в самолете попала на видео

Телеведущая приставала к пассажирам с просьбой «побухать»
Дарья ИВАШКИНАКира БУЛЫЧЕВА
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Ольга Бузова вновь оказалась в центре скандалаОльга Бузова вновь оказалась в центре скандалаФото: Instagram.com
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Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь оказалась в центре скандала. В сети появилось видео, на котором запечатлено, как звезда шоу-бизнеса, судя по всему, пытается устроить алкогольную вечеринку на борту самолета.

На опубликованных кадрах видно, как Бузова, будучи уже не совсем в трезвом состоянии, ходит по салону и предлагает другим пассажирам «немного выпить». При этом на записи неоднократно и отчетливо слышно слово «бухать».

Пьяная Бузова приставала к пассажирам с просьбой «побухать». Фото: Скриншот видео из Instagram

Пьяная Бузова приставала к пассажирам с просьбой «побухать». Фото: Скриншот видео из Instagram

Однако найти тех, кто поддержал бы ее предложение, Ольге так и не удалось. Люди, летевшие с певицей в одном самолете, посчитали предложение артистки неуместным и отказали ей, сообщает портал «Дни.ру».

Кстати, интернет-пользователи, которые обычно не жалуют телеведущую, уже успели раскритиковать ее поведение. Так, многие посчитали, что знаменитость почувствовала вседозволенность из-за своего положения.

Интернет-пользователи уже успели раскритиковать поведениеБузовой. Фото: Скриншот видео из Instagram

Интернет-пользователи уже успели раскритиковать поведениеБузовой. Фото: Скриншот видео из Instagram

Между тем оказалось, что скандал на самом деле таковым не является. Мы связались с пиар-директором Ольги, Антоном Богославским, который сказал, что видео снято в январе, а Ольга не пристает к незнакомым людям, а общается с друзьями. Артистка улетала на зимние каникулы вместе с актрисой Анной Хилькевич, ее мужем и их маленьким ребёнком. Мы даже нашли в Инстаграме Хилькевич фотографию из самолета вместе с Ольгой, датированную 11-м января. Действительно, Бузова в той же одежде, Анна сидит примерно там, где сидят якобы незнакомые люди, к которым «пристает» телеведущая. А выпить шампанское в первом классе самолета по дороге в теплые края - да кто бы из нас отказался?

annakhilkevichannakhilkevich
С одной стороны родители, с другой @buzova86 .... Я привыкаю к такой весёлой компании
354688 отметок «Нравится»1361 комментариевInstagram

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе певица решила устроить себе отпуск после двух лет непрерывной работы и ушла в отрыв на отдыхе в Таиланде. Тогда по ночам в Instagram ведущей пьяным танцам и веселым признаниям на камеру не было конца.

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