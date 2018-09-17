2018-09-17T13:15:09+03:00
Звезды

Мария Порошина беременна от известного женатого актера

Они работают в одном театре
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Мария Порошина.Актриса Мария Порошина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Мария Порошина еще прошлой зимой рассказывала в интервью, что очень счастлива в браке с Ильей Древновым и как им удается совмещать работу с воспитанием трех дочек. Однако, уже в июле вдруг выяснилось, что актриса подает на развод с мужем, а еще через месяц, что звезда сериала «Челночницы» беременна. И судя по всему, эти события связаны. То есть, четвертого ребенка актриса ожидает не от мужа. В прессе уже появилась информация, что причинной разрыва стал роман актрисы с женатым мужчиной.

Как анонимно рассказали в окружении Порошиной, у неё случился роман с Ярославом Бойко. Говорят, пара якобы сблизилась во время гастролей спектакля «Неоконченный роман», где оба играют главные роли. Самое ироничное, что по сюжету их герои являются любовниками, которые любят друг друга, но не могут быть вместе из-за жизненных обстоятельств.

«По прогнозам врачей, у Маши будет долгожданный сын. Она давно мечтала о мальчике, а рождались только девчонки. И вот роман с Бойко помог ей осуществить желаемое. Родит она в декабре, а уже в феврале планирует вернуться к работе», — цитирует источник EG.ru.

Кстати, Бойко, как и Порошина, тоже многодетный родитель. В браке с Рамуне Ходоркайте он воспитывает двух детей: Максима и Эмилию. У него также есть внебрачный сын Ян от отношений с Евгенией Добровольской. У Порошиной есть взрослая дочка от брака с Гошей Куценко и трое дочерей от Древнова: Серафима, Аграфена и Глафира.

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Управляться с детьми Марии помогают две няни, бабушки, муж. Супруг Порошиной развозит девочек по кружкам, на нем в семье некоторые бытовые обязанности. Имена младшим девочкам актриса с мужем выбирала с помощью церковных календарей. «Кстати, если бы профессиия отвергла меня окончательно, то возможно, что я стала бы искать себя в Боге. Илюша - мусульманин, но крайне уважительно относится к христианству». Как рассказали нам знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка. (подробности)

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