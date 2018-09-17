2018-09-17T15:36:12+03:00
Звезды

Невероятное тело: 49-летняя Дженнифер Лопес показала свои формы в откровенном купальнике

Фигуре поп-дивы можно только позавидовать [фото]
Ирина СУХАНОВА
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В свои 49 лет поп-дива выглядит гораздо моложе.В свои 49 лет поп-дива выглядит гораздо моложе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес проводит в спортзале немало времени — и может по праву гордиться своей фигурой. В 49 лет поп-дива добилась потрясающего результата и выглядит так, что ее телу позавидуют многие молоденькие девушки. Певица с удовольствием фотографируется в бикини и делится соблазнительными снимками в Инстаграме. Очередной эффектный кадр Лопес сделала в Лас-Вегасе, куда она прилетела с концертом. Дженнифер сделала селфи у бассейна в купальнике персикового цвета.

В кадре Джей Ло демонстрирует свою главную гордость — упругие ягодицы. А также тонкую талию и пышную грудь, которая отлично просматривается в разрезе откровенного купального костюма.

- Все такое персиковое, - кокетливо подписала поп-дива свой снимок.

jlojlo
Everything s just peachy
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По словам фитнес-тренера артистки Дэвида Кирша, Дженнифер — невероятно дисциплинированный человек. Именно поэтому она и добилась такого успеха. Обязательный пункт в ее расписании — ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час.

Главным условием отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.

Певица сделала селфи, загорая у бассейна. Фото: Инстаграм.

Певица сделала селфи, загорая у бассейна. Фото: Инстаграм.

Артистка не морит себя голодом (иначе ее аппетитные формы просто исчезнут), но придерживается дробной системы питания: ест 6 раз в день понемногу. В ее рационе много овощей (капуста, огурцы, красный перец, кабачки и никакой картошки) и злаков (особенно коричневого риса). На завтрак Джей Ло предпочитает яйца или овсяные хлопья, на обед — зеленый салат с рыбой или курицей. Перекусывает она йогуртом или фруктами. Не отказывается поп-дива и от ужина, хотя говорит, что не любит наедаться на ночь. Плюс певица не курит и почти не употребляет алкоголь (разве что бокал вина или шампанского по праздникам). Зато пьет много воды и обходит стороной любые газированные напитки, даже если они не содержат сахар.

С таким режимом очень сложно найти себе спутника жизни. К счастью, бойфренд Лопес Алекс Родригес — тоже спортсмен, и повернут на здоровом образе жизни не меньше, чем она. Неудивительно, что Дженнифер говорит, что они с Алексом очень похожи. Бейсболист очень трепетно относится к своей подруге, и хотя Дженнифер уверяет, что в их отношениях никто не доминирует, совершенно очевидно, что лидер в этой паре — она. Хотя, по словам Алекса, в жизни поп-звезда совсем не такая, как на сцене. Ее любимый вид отдыха – полежать дома на диване в пижаме с шоколадным печеньем в руках.

- Она — мой образец для подражания. Она редко пьет. Пытается спать не менее восьми часов. Это объясняет, почему она такая красивая, - рассказывал Родригес недавно в интервью.

Очередной день рождения поп-дива провела на Багамах в компании детей (10-летних близнецов Эммы и Макса), родных и возлюбленного, бейсболиста Алекса Родригеса. Фото: Инстаграм.

Очередной день рождения поп-дива провела на Багамах в компании детей (10-летних близнецов Эммы и Макса), родных и возлюбленного, бейсболиста Алекса Родригеса. Фото: Инстаграм.

Напомним, пара встречается с февраля 2017 года. Поклонники уверены, что пара уже обручилась и вот-вот поженится. Однако недавно, во время ток-шоу на телевидении Дженнифер расставила точки над «i», коротко сообщив: «Мы не помолвлены». Лопес не говорит о свадьбе и вообще, похоже, не строит планов на будущее, просто наслаждаясь моментом.

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