Минобороны России в деле о малайзийском «Боинге» приперло Украину неопровержимыми доказательствами

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-17T16:05:25+03:00

В Минобороны РФ заявили, что ракета, сбившая "Боинг", несколько лет назад была передана в украинскую боевую часть. Фото: REUTERS

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В деле о расследовании катастрофы Малайзийского «Боинга» над Донбассом 17 июля 2014 года Министерством обороны РФ в понедельник на брифинге в агентстве «Россия сегодня» были предъявлены неопровержимые сенсационные аргументы, доказывающие виновность украинской стороны. Причем, все доказательства основаны на документах, а не на «фото и слухах из соцсетей».

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ЧЬЯ РАКЕТА?

Совместная следственная группа (ССГ) - Нидерланды, Австралия, Малайзия, Украина, Бельгия - в свое время обнаружила и показала найденные неподалеку от места крушения «Боинга» найденные части ракеты 9М38 от установки «БУК» - двигатель и сопло, имеющие свои индивидуальные серийные номера. И тем самым позволила Минобороны России собрать неопровержимые доказательства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин.Фото: REUTERS

По документации завода-изготовителя - Долгопрудненского научно-производственного предприятия - удалось установить, что эти двигатель и сопло были поставлены на заводское изделие 9М38 с серийным номером 8868720, где первая 8 - это код предприятия, 86 - дата изготовления, а 8720 - заводской серийный номер. Собрана была ракета 24 декабря 1986 года, получила бортовой (боевой) номер 886847379, и спустя всего 5 дней, 29 декабря ее железнодорожным транспортом отправили к месту службы, в войсковую часть 20152. Где она и была принята на вооружение в начале 1987 года. В/Ч 20152 в то время была 223-й зенитно-ракетной бригадой Прикарпатского военного округа, дислоцированной неподалеку от Тернополя. В ВСУ Незалежной Украины эта бригада превратилась в 223-й зенитно-ракетный полк, который передислоцировали в район города Стрый Львовской области, но в 2014-м году полк принимал участие в АТО на Донбассе.

Документы, представленные на брифинге Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" . ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

Никаким образом эта ракета не попадала и не могла попасть на территорию России. Ракеты 9М38, вообще, были сняты с вооружения в РФ. Пять из них вместе с зенитно-ракетным полком в Крыму стали российскими, но, поскольку они имеют все индивидуальные бортовые и заводские номера, к изделию, поразившему «Боинг» их притянуть невозможно. Все номера пяти ракет 9М38 в 55-м зенитно-ракетном полку в Крыму начинаются на 884... То есть они были изготовлены в 1984-м году. Документы неоспоримо свидетельствуют о том, что до последнего дня своей «жизни» ракета комплекса «Бук» с бортовым номером 886847379 оставалась на вооружении 223-го зенитно-ракетного полка ВСУ. Версию о том, что «Бук» мог попасть к ополченцам, неоднократна опровергала сама же украинская сторона.

Минобороны РФ пошло на беспрецедентный шаг, рассекретив документы завода-изготовителя с грифом «Совершенно секретно», в частности, журнал учета продукции и предложило ССГ ознакомиться с этими по-настоящему сенсационными документами. Но не только с ними.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге Министерства обороны РФ. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

ФЕЙК-ВИДЕО

Зашла на брифинге речь и других «доказательствах» вины России. В частности, журналистам представили анализ видео о том, как по территории ЛДНР таскали «Бук» из России. И выяснилось, что все эти видеоролики - подделки, которые в ССГ приняли просто на веру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669134" frameborder="0"></iframe> Минобороны: ролики о перемещении «Бука» из России на Украину сфальсифицированы.

На одном видео «Бук» долгое время движется по трассе задним ходом. И это при том, что у установки нет боковых зеркал, и задним ходом она движется только при наличии специального регулировщика, на команды которого ориентируется водитель-механик. Часть видео смонтированы из разных кусков, а самые главные доказательства «перемещения «русской» огневой установки ЗРК «Бук» сделаны путем анимации статичных изображений. Для тех, кто в танке, поясню, что в нормальной съемке параллельные линии в перспективе должны сходиться в одной точке на горизонте. В предоставленных «видеодоказательствах» таких «точек схождения» не одна, а от 3-х до 5-ти и более, что является явными следами «вмонтирования» ЗРК на трейлере в окружающую среду.

ЗВУК 18+

Кроме того на брифинге была представлена аудиозапись разговора, датированного 2016-м годом. Один из участников разговора полковник Руслан Николаевич Гринчак, бывший в период с 2009-го по 2015-й годы командиром в/ч А-1451, иначе называемой 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины. В июле 2014-го бригада участвовала в АТО и осуществляла радиолокационное обеспечение в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669136" frameborder="0"></iframe> Аудиозапись разговора украинских военных, которая, по мнению Минобороны, доказывает причастность Украины к крушению «Боинга».

В 2016-м полковник Руслан Гринчак, выражающий свое недовольство собеседнику в телефонном разговоре произносит: «Возьми и скажи, что пацаны, если будет вот так, (пик), то (пик) еще один Малайзийский «Боинг». Литературный синоним второго «пик» в аудиозаписи - это слово «собьем».

Конечно, это можно трактовать двояко и даже трояко (при желании), но все же сказанную в сердцах фразу командира в/ч сбрасывать со счетов не стоит.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По логике и по всем законам ССГ должна запросить представленные документы у российского Минобороны, и наши военные к этому готовы. По этим же причинам ССГ должны запросить у Украины, в частности, у ВСУ, всю документацию о ракете с бортовым номером 886847379. Конечно, в ВСУ могут задним числом смонтировать акт об утилизации данного изделия, но как они объяснят тогда обнаружение частей этой ракеты непосредственно в зоне крушения «Боинга»? Ну, а если на Украине от этих документов специально избавились, то это уже сам по себе очень говорящий факт.

ССГ должна потребовать от Украины обнародования первичных радиолокационных данных (напомним, что Россия сделала это в 2016-м), данных о дислокации боевых расчетов своих частей ПВО, имеющих на вооружении установки «Бук», объяснения активности своих РЛС «купол» 17-го июля 2014-го, публикации, наконец, переговоров диспетчеров и т.д. А к «доказательствам», полученным от Украины отнестись критически, еще раз, как минимум, проанализировав их.

В конце концов, Украина своими «доказательствами» уже столько раз «подставляла» ССГ, что впору отстранить ее от следствия за проведенные манипуляции и ввиду доказанной ее причастности к трагедии.

Будет ли это делать ССГ или ограничится, как привыкла, «доказательствами» из соцсетей - пока неизвестно. Вот только есть уверенность, что российское Минобороны выложило на стол не все карты, а пару-тройку козырей пока придержало. Чтобы окончательно не дискредитировать ССГ, а дать ей возможность сохранить подобие лица при возвращении к объективному расследованию.

Ждем-с.

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