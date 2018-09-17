Еще одна дочка Анджелины Джоли выбирает быть мальчиком

СЕГОДНЯ 17:22 2018-09-17T17:33:24+03:00

Xодят слухи, что папарации не просто так удается теперь часто фотографировать Анджелину с детьми на прогулках Фото: EAST NEWS

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Когда четыре года назад дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта – Шайло начала одеваться как мальчик: носить спортивные костюмы, рубашки с плеча старших братьев, коротко стричься и танцам предпочла баскетбол одним из главных вопросов в интервью тогда еще супружеской паре был – как они относятся к этому? И толерантные родители заявляли, что это право их детей решать – какой пол им выбрать. Шайло с тех пор подросла и ее стало вообще не отличить от братьев, и кажется, по ее стопам идет еще одна сестра – Вивьен. На днях у Джоли случился перерыв в съемках и она решила вывести семью на фестиваль Cambodia Town Film Festival в Южную Калифорнию, где фотографы сильно удивились, когда вместо Вивьен в платье увидели подростка.

Вивьен перестала носить девчачью одеждуФото: EAST NEWS

Оказалось, что в последнее время дочь Джоли сильно вытянулась и окончательно отказалась от девчачьей одежды, сделав выбор в пользу спортивок. Ей стиль теперь максимально приближен к образу брата-близнеца — Нокса.

К слову, приемная дочка Анджелины — 13-летняя Захара теперь единственная в семье, кроме мамы, кто выходит в свет в женственных образах.

vivjoliepitt Пару лет назад Вивьен выглядела так

Между прочим, ходят слухи, что папарации не просто так удается теперь часто фотографировать Анджелину с детьми на прогулках. Эти снимки могут служить в суде доказательством того, что Джоли уделяет им достаточно внимания, в отличие от Брэда Питта, с которым актриса уже два года не может договориться об опеке над детьми.

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Актриса повела на сеанс 13-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и девятилетних близнецов Нокса и Вивьен. Судя по всему, звездное семейство пребывало в отличном расположении духа: дети весело болтали, Анджелина улыбалась. Увидев поджидавших их папарацци, младшие слегка насупились, а самая робкая из всей компании — блондиночка Вивьен — взяла Анджелину за руку и прижалась к маме. (подробности)