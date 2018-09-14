На Байкале прошла генеральная уборка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T12:44:38+03:00

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68 грузовиков, или 16 194 мешка, или 404 т, - ровно на столько уменьшилось количество мусора на берегах крупнейшего озера планеты, где в выходные прошла традиционная экологическая акция «360» промышленной группы En+ Олега Дерипаски.

«360» выросла из самой первой акции, проведенной энтузиастами «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) еще в 2011 году. Тогда акция называлась «360 минут ради Байкала». Организаторы объясняли название так: 6 часов, или 360 минут, - то время, которое человек тратит в выходные на развлечения. А может и потратить на доброе дело - например, убрать берега Байкала от мусора, оставленного за летний сезон туристами.

Инициатива нашла широкий отклик - уже через год на уборку вышли 420 человек. На 22 точках они собрали 1500 мешков мусора. В последующие годы количество волонтеров и мест уборки росло: рекордным стал 2017-й, когда участниками Всероссийского экомарафона «360 минут» стали 100 000 человек, которые убирали мусор, стирали наскальные надписи, высаживали деревья, обустраивали экологические тропы в 24 регионах.

Нынешняя акция «360», говорит руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group Екатерина Левшина, - прямое продолжение экомарафона «360 минут». С 2011 по 2018 год в нем приняли участие около 144 000 человек, которые за это время собрали около 4500 т мусора. Сегодня желающих принять участие в «генеральной уборке» мировой жемчужины настолько много, что в компаниях по всей России волонтеры тянут счастливые «билетики» на поездку в Иркутск, а регистрация местных добровольцев на сайте проекта завершается за пару часов.

Байкалу, как и многим другим нашим природным чудесам света, приходится нелегко. Летом орды диких туристов устремляются на берега самого большого и самого чистого озера в мире. После окончания сезона тут и там возникают стихийные свалки чего угодно. Во время нынешней акции волонтеры, например, нашли ржавый велосипед, мотошлем, несколько шуб, утюг, диван, кресло и кузов автомобиля…

Люди на Байкале давно уже неофициально разделились на две группы. Одни мусорят, другие за ними убирают. «Когда вижу, как люди уезжают, оставив после себя груды отходов, сердце кровью обливается, - говорит заместитель директора по развитию Байкальского государственного природного биосферного заповедника Олег Кириллов. - С теми, кого застаем на «месте преступления», проводим разъяснительную работу. Извиняются, собирают все в багажник и увозят с собой…»

На помощь волонтерам приходит мощная универсальная техника. Автор фото: Владимир СМИРНОВ.

En+ Group взвалила на себя нелегкую ношу. Компания решила нести ответственность за чистоту берегов Байкала. Хорошо, что за эти годы нашлись последователи и партнеры - и среди НКО, и местные власти в Иркутской области и Бурятии. Подтянулись и коллеги. Только в этом году на акцию съехались 100 корпоративных волонтеров, представляющих 30 компаний, - из Москвы, Красноярска, Новосибирска и других городов. «360» стала локомотивом корпоративного волонтерства в стране - другие компании по примеру En+ запустили собственные экологические акции. Сейчас идет речь об открытии в Иркутске местного отделения Национального совета по корпоративному волонтерству. И это только часть большой комплексной программы по воспитанию ответственного экологического сознания и сохранению озера.

16 500 человек атаковали байкальский мусор по всему побережью. Бок о бок трудились топ-менеджеры, бухгалтеры, электромонтеры, учителя, молодежь и люди более старшего возраста. Уже второй год на помощь людям приходит мощная техника. Так, в пос. Танхой (Бурятия) дилерский центр «Карьерные машины» (Красноярск) пригнал два экскаватора-погрузчика TLB 825 производства компании «РМ-Терекс». Универсальная техника помогала не только собирать и передвигать мусор, но и разровняла после окончания работ грунт на месте бывших свалок. Только на этом участке было собрано и вывезено более 25 куб. м мусора и бытовых отходов.

Танхой, Мурино, Паньковка… Всего на 328 точках прошла в этом году акция «360». Мусора, говорят ветераны движения, становится с каждым годом меньше. Да, 404 тонны за раз - капля в море. Но вода, как говорится, камень точит. Ну и в первую очередь, как говорила когда-то певица Джоанна Стингрей, «не надо мусорить». Тогда и убирать не придется…