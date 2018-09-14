Слуцкий: готов организовать телемост Петрова и Боширова с британскими депутатами

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-14T15:25:47+03:00

Даже если бы в эфире RT выступили двое святых, Запад бы им всё равно не поверил

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В разговоре с «КП» глава парламентского комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал помочь россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Их Лондон обвинил в отравлении шпиона Сергея Скрипаля полгода назад в Солсбери. В те дни двое друзей как раз путешествовали по Англии, попали в камеры видеонаблюдения недалеко от дома агента — и понеслось. Тогда «лихая парочка» дала интервью главреду канала RT Маргарите Симоньян, где отвергла все обвинения, заодно обретя мировую славу.

— Следим за их судьбой, будем рады помочь. Готовы организовать для Боширова и Петрова телемост с британскими парламентариями — люди, которые заинтересуются пообщаться с ними, чтобы объективно разобраться в ситуации, там есть, — сказал нам Слуцкий.

Впрочем, по мнению депутата-международника, даже если бы на месте этих парней были самые подготовленные и убедительные спикеры, то и тогда на Западе всё бы объявили фейком и перечеркнули.

— В оболочке «дела Скрипалей» против нас ведётся системная кампания. Уже «исполнителей преступления» нашли, дальше ещё что-то найдут обязательно. Этот инструмент нужен для маргинализации образа России в мире. Неубедительность построений со Скрипалями вызывает смех. Кота, правда, жалко, — сообщил Слуцкий (имея в виду домашнего питомца Скрипалей, усыплённого и кремированного британской полицией).

— У нас объём иновещания в сто раз ниже, чем в 1989-м, когда даже интернета и соцсетей не было. Мы в 1990-е годы разрушили мощные инструменты советской пропаганды, которые доносили всему миру нашу точку зрения. И стали похожи на Луну без атмосферы: нет защитной оболочки — метеориты беспрепятственно достигают поверхности, — отметил депутат.

Напомним, после неясного отравления международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией Лондон огульно обвинил в «химатаке» Москву, что стало поводом для самой серьёзной русофобской кампании на Западе с конца Холодной войны, высылки дипломатов и новых антироссийских санкций в США и ЕС.

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