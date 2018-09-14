100 тысяч рублей за информацию о Петрове и Боширове: «Комсомольская правда» объявляет вознаграждение для читателей

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-14T13:42:54+03:00

Разыскиваются знакомые «туристов из Солсбери», которые могут подтвердить или опровергнуть их историю [видео]

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«Комсомольская правда» объявляет вознаграждение в 100 тысяч рублей для читателей, которые предоставят в редакцию существенную и подтвержденную фактами информацию о жизни Александра Петрова и Руслана Боширова - двух россиян, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей в Солсбери.

Вчерашнее телеинтервью Петрова и Боширова оставило больше вопросов, чем ответов. Если верить их словам, они - предприниматели средней руки, работают в фитнес-индустрии, в частности бизнес связан со спортивным питанием. В Великобританию приехали как обычные туристы, а Солсбери посетили по совету друзей. Вот, пожалуй, и все. Неизвестен даже город, в котором они живут в России.

Но у каждого человека есть родственники, друзья, бывшие одноклассники и соседи. Есть они и у Петрова с Бошировым. Именно к этим знакомцам «КП» сейчас обращается: если вы готовы рассказать о жизни Петрова и Боширова и можете предоставить доказательства, то мы обещаем сохранить вашу анонимность (если она вам требуется) и, конечно, выплатить гонорар.

Обращайтесь в редакцию по электронной почте: reporter@kp.ru, aleksey.ivanov@phkp.ru - или по телефону: (495) 777-02-82 (попросить связать с отделом политики).

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

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