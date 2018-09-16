2018-09-15T15:56:45+03:00
Общество

С какой суммой наличных денег можно выехать за границу?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Голденкова Светлана Александровна
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В соответствии со ст.260 "Таможенное декларирование товаров для личного пользования" Таможенного кодекса ЕАЭС,наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации - подлежат обязательному письменному декларированию.

В данном случае декларирование осуществляется путем следования через "Красный коридор" зоны таможенного контроля и подачи заполненного формуляра "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов".

Учитывая, что данная форма декларации предусматривает указание происхождения перемещаемых денежных средств, рекомендуем иметь при себе копии документов, подтверждающих такое происхождение (исключительно в качестве рекомендации).

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