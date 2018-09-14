Волочкова носит на пальце полтора миллиона долларов

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-14T18:15:19+03:00

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В начале лета, как уже писала «КП», состоятельный поклонник подарил балерине Анастасии Волочковой кольцо с сапфиром в 70 карат, обрамленным небольшими бриллиантиками. Как рассказала балерина, стоимость колечка внушительная - миллион долларов.

Стоимость украшения "Комсомолке" подтвердил и эксперт - известный ювелир Андрей Ананов.

- Думаю, стоимость сапфира на этом кольце порядка 10 тысяч долларов за карат. Получается, этот камень стоит минимум 700 - 800 тысяч долларов, а то и больше - около миллиона долларов, - сказал "КП" знаменитый ювелир.

А сейчас, как рассказала "КП" балерина, ее кольцо стало еще дороже. Поклонник захотел, чтобы украшение Анастасии было обрамлено более крупными бриллиантами.

- Поменяла бриллиантики на более крупные, другая огранка теперь. Красота, не правда ли? -поделилась с "Комсомолкой" Анастасия Волочкова. - Теперь благодаря щедрости моего поклонника, я ношу на своем пальчике полтора миллиона долларов. Роскошь мне к лицу. Я ее заслужила за свои мозоли и годы работы у балетного станка.

КСТАТИ

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