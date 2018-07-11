2018-07-10T14:43:36+03:00
Звезды

Олигарх подарил Волочковой кольцо, равное по стоимости десяти квартирам в Москве

Балерина пока держит в тайне имя нового кавалера
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Сапфир в 70 карат тянет на 60 млн. рублей.Сапфир в 70 карат тянет на 60 млн. рублей.Фото: Instagram.com
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Не успели блогеры обсудить баснословные подарки нового возлюбленного Анастасии Волочковой, который пару недель назад вручил балерине кольцо с турмалином Параиба и бриллиантами, а потом еще и коня - чистопородного фриза, на котором скакал чуть ли не Антонио Бандерас в фильме «Легенда о Зорро», как таинственный кавалер поспешил сделать артистке новый сногсшибательный подарок.

- Я - счастливый человек, меня окружают лучшие мужчины. И сейчас рядом со мной очень хороший человек. В день победы российской сборной по футболу над испанцами он подарил мне шикарное кольцо, с которым я теперь не расстаюсь, - призналась «КП» балерина. Но имя своего нового мужчины пока, увы, не назвала. Мол, всему свое время.

По словам Волочковой, ей вручили кольцо с сапфиром в 70 карат, обрамленным бриллиантами. Как рассказала Анастасия, стоимость колечка нешуточная - около миллиона долларов, то есть более 60 млн. рублей. По цене такое украшение сопоставимо со стоимостью десяти однушек в Москве (за 6 млн. рублей можно купить 1-комнатную квартиру в новостройке спального района столицы. - Ред.).

Балерина счастлива, ведь эти внезапные подарки наконец пополнят ее опустошенную в 2013 году коллекцию бриллиантов.

- Когда мой дом ограбили (тогда я еще жила в съемном особняке), преступники вынесли два сейфа с драгоценностями и деньги, - вспоминает Анастасия Волочкова. - Часть украшений полиция потом нашла, но, к сожалению, самые ценные кольца так и не были найдены. Поэтому я рада такому вниманию моего поклонника. Благодаря его участию моя шкатулка пополнилась новыми уникальными украшениями.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ювелир Андрей Ананов: Камень действительно уникальный

«Комсомолка» решила проверить стоимость подарка поклонника балерины у профессионала в области драгоценностей. Фото и видео нового кольца Волочковой мы отправили известному ювелиру Андрею Ананову, изделия которого украшают шкатулки семьи Бориса Ельцина, Елизаветы II, Монтсеррат Кабалье и других знаменитостей.

- Сапфиры отличаются друг от друга по насыщенности цвета. Ярко-синие - самые дорогие. Этот камень относится к категории темно-синих сапфиров, - говорит Ананов. - Его стоимость меньше, чем у его собратьев, потому что он слишком темный. Вторая категория, по которой оценивается камень, - это чистота. Я бы отнес его к третьей группе по чистоте. В любом случае - это уникальный камень. Думаю, его стоимость порядка 10 тысяч долларов за карат. Получается, этот камень стоит минимум 700 - 800 тысяч долларов, а то и больше - около миллиона долларов. Месторождений сапфиров не так много в мире. По всей видимости, происхождение этого камня - Кашмир, Индия. Именно там добывают такие темные сапфиры.

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