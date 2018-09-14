Виталина Цымбалюк-Романовская: «После встречи с Прохором Шаляпиным я стала абсолютно счастливым человеком»

СЕГОДНЯ 18:45 2018-09-14T18:48:24+03:00

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На днях на радио «КП» приходила экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и ее адвокат Лариса Широкова. В студии мы обсуждали тему разводов, особенно таких агрессивных, когда мужья выкручивают руки своим бывшим супругам, угрожают отобрать детей, выгнать из квартиры на улицу, лишить имущества. Виталина поделилась личным опытом, как себя вести в обстоятельствах жесткого развода.

Виталина Цымбалюк-Романовская и её адвокат Лариса Широкова в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Не могли мы пройти мимо такой темы: в последнее время 39-летнюю Виталину все чаще видят в компании 34-летнего певца Прохора Шаляпина. Многие хорошо помнят женитьбу Прохора на бизнесвумен Ларисе Капенкиной, которая годится ему в мамы. И последовавший публичный развод. Виталина - новое увлечение Прохора? Или для обоих это пиар?

- Прохор замечательный друг и мой коллега. У нас есть творческие планы. Он мне помогал и поддерживал в последние месяцы, - рассказала нам Виталина. - Я не думала, что со мной может такое произойти. После нашей встречи весь 18-летний период, в течение которого я знала Армена Борисовича Джигарханяна, выпал из моей жизни. Как по взмаху волшебной палочки. Можно сказать, что я вернулась в детство. Делаю то, что я не могла себе позволить даже, когда училась в школе. Я гуляю в парке, езжу ночью в кино, покупаю попкорн. И получаю от этого огромное удовольствие. И теперь твердо могу сказать: я - абсолютно счастливый человек.

- Получается, клин клином вышибается?

- Абсолютно. Если бы мне кто-то рассказал, что так будет, я бы не поверила. Мы познакомились с Прохором случайно. Он подошел ко мне и попросил сделать селфи.

Я не думала, что будет продолжение. Но потом начался резонанс в прессе из-за того, что Прохор выставил эту фотографию. Он делает селфи со всеми, с кем встречается. Через некоторое время мы встретились вновь, поговорили о том, что мы музыканты, он хочет петь, а я - играть на рояле, и хорошо бы нам сделать что-то вместе. Начали общаться. Мы часто появляемся вместе, потому что у нас общие интересы.

Что же касается подозрений насчет пиара, когда человек становится публичным, сколько бы он ни появился в телевизоре, всегда будут говорить, что это пиар. Куда бы мы ни вышли с Прохором – это пиар. На это не нужно обращать внимания. Для публичного человека - это уже образ жизни, нужно его принимать.

Подробный «мастер-класс» - в ближайших номерах газеты и на сайте kp.ru

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