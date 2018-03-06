Виталина Цымбалюк-Романовская готова поделить с Джигарахянаном имущество

СЕГОДНЯ 00:44 2018-03-06T00:51:54+03:00

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Бывшая жена народного артиста очень сожалеет, что позволила «посторонним людям» разрушить их семью.

В телешоу «Пусть говорят» Виталина и ее адвокат Лариса Широкова сделали важное заявление.

- Мы готовы отдать что-то из имущества, о котором так много говорят в последнее время, - сообщила Лариса Широкова. – Но только если эти договоренности будут в интересах Армена Борисовича и в интересах Виталины. Я ставлю под сомнение бескорыстность представителей и опекунов народного артиста.

Вслед за адвокатом важное заявление сделал Виталина. Как стало понятно из ее слов, она готова разделить имущество (однокомнатную квартиру в районе Красногорска и трехкомнатную квартиру на Молодогвардейской улице) по-честному.

- Я хочу договориться со своим бывшим супругом по всем вопросам. Где он хочет проживать, как считает правильно разделить наше имущество. Я отношусь к нему с большим уважением и считаю необходимым обсудить все имущественные претензии, которые у него есть ко мне.

Дорогой Армен Борисович, я очень сожалению, что нашу жизнь разрушили посторонние люди, которые действуют ни в ваших и ни в моих интересах. Я никого в жизни не любила так, как любила вас. Я очень жду вас, чтобы выяснить отношения. Как вы будете дальше жить и где, меня очень заботит. Мне важно услышать ваши пожелания, как разрешить сегодняшнюю ситуацию, чтобы вам было комфортно. У меня есть родители. А у вас из близких никого нет. Вас сделали одиноким человеком. И вряд ли у вас появится близкий человек. То, что вам нанимают сиделок, - это унизительно. Я хочу, чтобы вы жили в любви. И я готова дать вам такую любовь.

Напомним, скандал в семье народного артиста случился еще в октябре прошлого года. Армен Джигарханян обиделся на жену за то, что она стала командовать в театре наравне с ним. Театр он ревниво считает только своим детищем. В конфликтной ситуации приняли участие друзья Джигарханяна. По сути они изолировали артиста от жены. Помогли развестись с Виталиной и довели конфликт до "точки невозврата", когда все мосты сожжены и бывшим супругам очень трудно найти общий язык. Кроме того, на Виталину завели уголовное дело по 137 статье УК РФ (нарешение неприкосновенности частной жизни).

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