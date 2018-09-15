Порошенко снова «перемог» Россию

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-15T10:21:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Петр Алексеевич Порошенко, занимающий пост президента Украины, объявил об очередной масштабной победе над Россией. И по привычке, немедленно, нет, не то, что вы подумали, а по привычке немедленно закончил свою речь очередным «остаточне прощевай» в адрес Москвы.

В чем победа? Их сразу много. Но главная победа – действующее соглашение об ассоциации с Евросоюзом и безвиз с ЕС для украинцев.

- Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам нанесла Россия, - заявил он во время выступления на 15-ой ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии», по очередной традиции проходящей не в Крыму, а в Киеве.

Правда, умолчал о конкретных цифрах. А они таковы, что с каждым годом из последних четырех, дефицит во внешней торговле именно с Евросоюзом только увеличивается, и позитивное сальдо торговли со странами СНГ Кроме РФ) и Азией не может покрыть отрицательной в торговле с Западом. 39 млрд. гривен отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2015-м, 148 млрд. – в 2016-м, более 188 млрд. – в 2017-м. По итогам этого года будет еще больше, а объем экспорта агрокультур, например, значительно снизится из-за неурожая. Умолчим уж о том, как в разы снизился объем экспорта после госпереворота (в долларовом эквиваленте), но катастрофически изменилась за эти же годы его структура. Вместо машин и продукции высокого передела Украина за те же годы стала больше поставлять кукурузы, зерна, муки, масличных культур. Есть, кстати говоря, очень простой и эффективнейший рецепт поднять долю экспорта в ЕС еще выше. Надо просто прекратить все товары и услуги в страны, не входящие в это объединение. И тогда доля экспорта в ЕС вырастет до 100 процентов. Чем не перемога?

Еще одну «победу» в отношениях с Россией Порошенко отметил в гуманитарной сфере. Касается она того, что украинцы все больше стремятся в ЕС. Не страной, так хоть поодиночке. Дескать, со дня на день наступит тот момент, когда уже 10-миллионный украинец получит биометрический загранпаспорт. Ну да, и отправится в Венскую оперу, чтобы запить чашечкой кофе там вкуснейший круассан. Или в Париже, у Эйфелевой башни. Но непременно вкуснейший круассан с не менее вкуснейшей кавой. Только вот не запить, а прибрать, унести и помыть. Чашку из-под кавы. В лучшем случае. Или утку из-под местной старушки. Поскольку такой взрывной рост получения биометрических паспортов означает в первую очередь массовую эмиграцию украинцев из своей страны. Чему и благоприятствует безвизовый режим, пусть и не дающий право на легальное трудоустройство в странах ЕС. Одновременно снижая взрывную волну протеста в самой Украине, поскольку выезжают самые социально активные и трудоспособные. Так что, «остаточне прощевайте», которое Петр Алексеевич в очередной раз объявил Москве («лишний раз помахать рукой Москве – до свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес»), уже скоро превратится в «остаточно працюйте».

Не обошлось без «победы над Россией» и в категории «весьмирснами». В этой номинации Порошенко объявил победителем Эстонию: «Хотел бы поблагодарить вас за многолетнюю поддержку нашего государства, которую вы демонстрируете не только словами. Президент Эстонии – пример лидерства в помощи нашей стране». И даже не задумался ни на миг, что тем самым жестоко оскорбил Албанию, которая «взяла шефство» над Украиной в снабжении ВСУ «вещевым имуществом» еще в 2015-м.

Ну а закончил Порошенко вообще стратегической перемогой над Россией. Правда, грядущей. И в его мечтаниях.

- Мы с вами собрались в такой компании для того, чтобы обсудить стратегические цели, которые стоят перед Украиной как частью сообщества демократических государств мира в условиях российской агрессии против нашего государства. В условиях гибридной атаки не только на Украину, но и на ЕС, США, и в условиях всплеска правого и левого популизма, который происходит сейчас в связи с трансформацией ЕС и НАТО, - объединил он Украину с «цивилизованным человечеством» и спрогнозировал, что ЕС и НАТО помогут перемочь «агрессора» уже в следующем году. - У меня как у президента и у Украины нет никаких сомнений в способности альянса победить этот кризис и выйти из него более сильными. Мы твердо верим, что следующая наша встреча состоится в Ялте. На южный берег Крыма мы обязательно вернемся.

Конференция, на которой Порошенко выступал, проходит ежегодно. И следующая состоится в 2019-м.

По-моему, он все-таки «и немедленно выпил» несколько раз непосредственно в ходе выступления.