Две области будут строить дома вместе

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-17T18:12:23+03:00

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Подписанное ими соглашение, по сути, означает создание межрегионального промышленного кластера, что значительно увеличит производство и строительство деревянных домов.

Площадка по производству деревянного жилищного строительства создается не с нуля - промышленный кластер, в котором успешно работают 36 разных предприятий, успешно работает в Вологодской области уже несколько лет. Теперь он значительно разрастется и будет усилен новыми организациями. В рамках кластера планируется не только производство, но и подготовка новых кадров.

- Это первое в России соглашение о создании межрегионального кластера индивидуального домостроения, который мы создаем под эгидой правительства РФ, Минпромторга и полномочного представителя президента в СЗФО, - прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Уверен, что реализация этой инициативы придаст импульс не только сфере деревообработки, но и положит начало другим не менее выгодным и интересным проектам между нашими регионами в интересах всей страны.