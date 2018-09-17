Дом с природным теплом опыт

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-17T19:33:32+03:00

Вместе со спросом на деревянные дома растет и спрос на деревянные интерьеры в них

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Семья, которая задалась целью построить экологичный дом, желает, чтобы и его наполнение было столь же натуральным. При этом для многих важно, чтобы любой предмет - от мебели до рамки на стене - радовал глаз и создавал уют. Над производством таких предметов уже много лет работают десятки художников-конструкторов из Клуба промышленных дизайнеров.

Сам клуб появился четыре года назад. Тогда и промышленного дизайна (дизайна предметов мебели и интерьера) в России не было.

- Клуб нужен, чтобы сформировать в обществе понимание ценности дизайна, чтобы вместе создавать индустрию и конкуренцию, без которой нет развития, - рассказывает основатель Клуба промышленных дизайнеров Константин Лагутин.

Сейчас в клубе состоит около 40 компаний из разных российских регионов. Почему важно производить стильные вещи именно в России? Потому что это дает возможность людям покупать их дешевле импортных аналогов.

Мебель и предметы интерьера дизайнеров клуба, сделанные из натуральных материалов, в том числе дерева, можно посмотреть на сайте. Можно выбрать мебель любого размера и заказать ту, которая подойдет в конкретной квартире. Ну и еще дизайн. Комод в форме кота, круглые тумбочки, пятиугольный стол-многоножка, табурет-светильник…

- Дизайн приносит вещи смысл, это ее душа. Если дизайна в предмете нет, то у предмета нет индивидуальности, он неинтересен, - размышляет Константин.

В дизайне на вкус и цвет товарищей нет. Лагутин вспоминает, как один известный шоумен пришел к ним на производство. Увидел… обрезки и воскликнул: «Как это красиво!» Так отходы стали украшением интерьера его загородного дома.

Преимуществ интерьера из дерева много. Дерево принесет домой природное тепло, уют, экологичность и свой благородный стиль. Кроме того, у дерева есть уникальная особенность - оно красиво старится, впитывая в себя историю (в отличие от пластика).

- То, что вы делаете в интерьере, должно подчеркивать естественную красоту деревянного дома, - советует Константин Лагутин. - Надо стараться подбирать породы, правильно комбинируя их между собой. Так, натуральный дуб и сосна плохо будут дружить друг с другом, потому что у них разные оттенки. А вот контрастные сочетания могут стать красивыми. Например, светлые стены из сосны и пол из темно-коричневого дуба будут выглядеть гармонично. Лучше сначала создать базовый интерьер и постепенно наполнять его мебелью, очень качественной, которую вы увидели и влюбились.

Это деревянные светильники дизайнерской студии YO.

КСТАТИ

Из дерева делают велосипеды и… авто!

Велосипеды из красного дерева решил делать японский судостроитель Суеширо Сано. И сделал! Каждый - произведение искусства, нет ни одного одинакового. А китаец Сун Чао сконструировал велосипед в единственном экземпляре. Он собран из тысячи палочек для еды.

Бывают и автомобили из дерева. Их выпускали в прошлом веке. А недавно пенсионер из Боснии и Герцеговины решил продолжить традицию деревянного автомобилестроения. Он сделал автомобиль «Фольксваген-жук». В нем все из дуба: корпус, руль, дворники и даже радио.