СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-17T19:01:37+03:00

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- Виктор Леонидович, расскажите о деревянном домостроении с точки зрения лесопромышленного комплекса России в целом. Насколько Минпромторг России считает это направление перспективным?

- В прошлом году мы совместно с бизнесом подготовили проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, который уже внесен в правительство. При разработке стратегии мы исходили из потребностей внутреннего и внешнего рынков в лесопромышленных товарах, а не из наличия большого количества лесных ресурсов. Ее реализация должна стать ответом на те вызовы, которые стоят перед лесным сектором России. Главная задача ЛПК России сегодня - переход от сырьевой модели к технологической. Нам необходимо активно развивать глубокую переработку древесины по всем направлениям. Деревянное домостроение - это одно из приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса, заложенное в стратегии. Развитие этого направления способствует расширению линейки продукции глубокой переработки леса в России, стимулирует предприятия использовать древесину как высокотехнологичный материал. Благодаря набирающей обороты тенденции экологичности в мире наблюдается рост популярности деревянного домостроения. Дерево - живой материал, который сегодня не только не уступает бетону и металлу по большинству характеристик, но и обладает рядом преимуществ.

- Как изменился современный деревянный дом? Какие материалы сейчас используются в деревянном домостроении?

- Современные деревянные дома - это высокие технологии, объединяющие достижения в области переработки древесины, химии, нефтехимии и других отраслей. Как я уже отметил, они имеют ряд преимуществ перед каменными технологиями - например, скорость, экологичность и возможность возведения круглый год. Важным фактором является качество, обеспечиваемое заводскими условиями производства. К слову, есть технология модульных домов на основе деревянного каркаса. Сборка такого дома на строительной площадке займет всего три дня.

Важно отметить то, что практически все современные конструкционные материалы из древесины уже производятся в России. За последние годы российский ЛПК активно развивается. Например, в Тверской области запущено производство ЛВЛ-бруса - 150 тысяч кубометров в год.

За надежность и качество ЛВЛ-брус называют супердеревом. Это высокопрочный композитный конструкционный материал на основе массива натурального дерева, усиленный и улучшенный технологически. ЛВЛ не деформируется и не коробится от сырости, не трескается и не гниет. Он имеет минимальные показатели естественной усушки и практически не впитывает влагу. Плотность и отсутствие трещин препятствуют проникновению огня и температуры вглубь материала при пожаре. ЛВЛ используется как при строительстве загородных домов, так и для возведения каркасов масштабных спортивных объектов.

Также в России прорабатывается строительство завода по производству CLT-панелей. Технология перекрестно-склеенной древесины, или CLT, активно используется во многих странах для строительства многоэтажных домов из дерева. Устойчивые к деформациям массивные панели обладают высокой несущей способностью.

Низкий уровень теплопроводности CLT-панелей и их герметичное примыкание друг к другу значительно сокращает теплопотери дома. Герметичность же в сочетании с высокой плотностью плит создает хорошую звукоизоляцию помещений. Строительство из этого материала требует втрое меньше времени, чем строительство из бетона.

Еще один актуальный и востребованный материал - это клееный брус, который по качественным характеристикам не уступает массиву дерева, а в некоторых моментах даже превосходит его. Отдельно стоит сказать про плиты ОСП. Это очень популярный материал с широким спектром применения: от обшивки стен, настила полов и строительства кровли до создания мебели.

О современных материалах из древесины можно говорить очень долго. В этом году Минпромторг России организовал большой проект в рамках поддержания деревянного домостроения - интерактивную площадку «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота» в московском парке «Сокольники», которая будет функционировать до конца сентября. Проект нацелен на то, чтобы показать населению, что деревянное домостроение сильно изменилось: деревянный дом сегодня - это высокотехнологичные и экологически чистые материалы, дающие возможность возводить архитектурно и технически сложные конструкции. Посетители площадки могут ознакомиться с новейшими технологиями производства материалов, о которых я уже упоминал выше, и проектами экокварталов из дерева. На площадке представлены образцы современных материалов деревянного домостроения, которые можно изучить, потрогать и больше узнать о возможностях их применения. Кроме того, посетители могут пройти специально разработанный сеанс виртуальной реальности, позволяющий с помощью VR-очков оказаться в современном деревянном доме и под руководством специалистов изучить его изнутри и снаружи.

- Как власти в конкретных регионах поддерживают курс на деревянное домостроение и к каким результатам это привело?

- Минпромторг России старается подключать регионы к федеральным инициативам по расширению использования древесины в строительстве, и они активно откликаются. Для стимулирования строительства из дерева будут приниматься типовые проекты построек из дерева, обязательные для использования в регионах.

Инициативы регионов в сфере лесопереработки очень разнообразны. Например, в Вологодской области создан целый кластер деревянного домостроения и деревообработки в регионе под брендом «Вологодский дом». Это единое имя для всех вологодских производителей и строителей деревянных домов. Покупатели могут выбрать как дом для загородной жизни, так и таунхаус, их стоимость составит порядка 2 - 4 миллионов рублей.

В Томской области сейчас тоже создается промышленный комплекс, где будет все: от лесозаготовительных и деревообрабатывающих до научных и домостроительных предприятий.

Также сейчас Минпромторг России совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывает льготы на покупку деревянных домов для участников программы «Дальневосточный гектар». Предполагается, что получателю 1 гектара будет выдаваться сертификат на покупку деревянного дома у заводского производителя. В ближайшее время в рамках поручения правительства РФ от 20 июля 2018 года Минпромторг России совместно с АО «ДОМ.РФ» планирует реализовать пилотные проекты по развитию деревянного домостроения в двадцати регионах России.

- Слышал, что для того, чтобы помочь лесопромышленному комплексу страны, даже обсуждается инициатива ввести квоту в 30 процентов на использование деревянных материалов в строительстве социальных объектов?

- Да, Минпромторг России предлагает установить квоту: чтобы треть всех социальных объектов в пилотных регионах строилась с использованием деревянных конструкционных материалов, но, безусловно, с учетом равной конкуренции с другими строительными материалами. Уже сегодня в ряде регионов из дерева строятся детские сады, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, дома участковых, спортивные сооружения, расселяется ветхое и аварийное жилье. Есть и крупные здания из дерева - Дворец водных видов спорта в Казани тому пример.

Нами проведен анализ субъектов в части строительства с применением древесных материалов. В отдельных регионах Российской Федерации доля таких объектов пока невелика и составляет от 5% до 10%. При этом в таких регионах, как Карелия, этот показатель достигает 22%, в Архангельской и Вологодской областях - более 30%.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассчитывает к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства с нынешних 10% до 20%.

«Дерево - это уникальный материал, сочетающий в себе одновременно дух природы и практичность применения. В работе над любой архитектурной формой оно всегда вносит некое равновесие», - Тотан КУЗЕМБАЕВ, архитектор, член Союза архитекторов России, автор проектов Wood City и Sokol Town.