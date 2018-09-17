2018-09-17T19:01:37+03:00
Общество

Деревянные небоскребы в России: мечта или реальность?

Архитекторы и дизайнеры всего мира в стремлении создавать экологичное жилье из дерева все упорнее стремятся вверх
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Норвегии, например, не так давно ввели в эксплуатацию деревянный 14-этажный дом, в Канаде - 18-этажку, в Чикаго планируют построить 60-этажный дом, а японцы замахнулись на 70-этажный небоскреб! Когда ждать первую деревянную высотку в России - об этом рассказал руководитель подразделения «Клеевые системы» компании «Акзо Нобель» в России и Казахстане Максим Молчанов.

- Строить деревянные дома, - это уже мировой тренд, - говорит Максим Молчанов. - И этажность таких зданий каждый год увеличивается. Если 25 лет назад строили трехэтажные дома из дерева, то сейчас в Ванкувере построили 18-этажное здание - это студенческое общежитие, в Вене строят 24-этажное здание, в нем будут отель, офисы, апартаменты.

Почему возникла тенденция строить дома именно из дерева? По словам экспертов, во-первых, изменилась социальная философия: она подразумевает, что люди должны принять современные технологии и не наносить ущерба будущему поколению. Дерево по этим параметрам - самый подходящий материал. Вторая причина - экологическая. Предприниматели меняют подходы к рубке леса: срубил - высади новое на этом же месте.

- Если в той же Австрии лес специально выращивают, а часть покупают в других странах, то в России своего сырья много и брус идет на экспорт, - продолжает Максим Молчанов. - Крупным поставщиком сейчас являются компании в Тверской области. Как раз там же, в Торжке, появились первые трехэтажные и четырехэтажные деревянные дома. Их строили как социальное жилье, но эксперимент удачный - люди живут в домах уже больше пяти лет и довольны качеством!

Высоко и безопасно

Но пока деревянные четырехэтажки в России - это самые высокие деревянные дома. Планируют ли строить выше? Да, но есть ограничения по пожарным нормам - по действующим правилам из дерева можно строить только двухэтажный дом. Трехэтажный разрешат возводить при условии, если внешняя часть здания будет обшита негорючими веществами (т. е. прощай, красивый фасад). И только по специальному разрешению можно построить четыре этажа.

Так неужели эти мировые тенденции пройдут мимо России? Домостроители в этом смысле полны оптимизма. В Минстрое и Минпромторге уже согласились с тем, что ряд норм, препятствующих возведению деревянных высоток, устарели и их необходимо менять. Тем более что появились новые надежные и безопасные для человека материалы, обработанные экологичными противопожарными пропитками.

- Нам сейчас нужно работать в двух направлениях: повышать высотность зданий и степень защиты - использовать спринклерную систему пожаротушения (разбрызгивание), как в Европе, - уверен Максим Молчанов. - И такой дом будет достаточно безопасен.

- А у нас уже есть спрос на многоэтажные деревянные дома?

- Да. В Воронежской области строят дома, школы, отделения полиции, фельдшерские пункты. В Нижегородской области тоже есть примеры, там даже по специальному разрешению был построен целый квартал четырехэтажных домов.

Защита от землетрясений

А как насчет цены? Однозначно ответить на этот вопрос не получится. С одной стороны, квадратный метр такого дома пока обходится на 10 - 15% дороже, чем из традиционных материалов. Однако строятся такие высотки очень быстро, всего за три-четыре месяца, а это очень удобно для бизнеса: не нужно ждать, когда высохнет бетон, штукатурка и можно уже начинать отбивать вложенные средства. Есть плюсы и по транспортировке - деревянные панели легче в 2 - 3 раза, чем аналогичные бетонные конструкции. Представим, как это облегчит строительство в Москве - то ли нужно вписать в трафик 100 фур, то ли 30. Также для работ не нужно перекрывать полквартала, создавая неудобства соседям, - деревянное строительство требует меньше места. Например, в Швеции сейчас делают надстройки на бетонных зданиях - добавляют по два деревянных этажа. Работы такие бесшумные, а жильцов из домов даже не выселяют на время стройки. Коммерческая составляющая хорошая - земля дорогая в центре города, а тут появляются еще два «легких» этажа на том же фундаменте.

Кроме того, специалисты отмечают востребованность таких домов в сейсмически неспокойных регионах - они очень устойчивы к землетрясениям, не случайно в той же Японии проявляют большой интерес к подобным проектам. Значит, пригодятся такие дома и у нас: на Сахалине, например, или Кавказе.

Что касается долголетия, то европейские архитекторы уверены: деревянная многоэтажка с легкостью простоит до 100 лет.

- Не могу сказать, где и когда появится первый деревянный небоскреб в России, - говорит Максим Молчанов. - Но это прекрасное далеко может стать реальностью уже совсем скоро. Несколько архитектурных бюро уже презентовали свои проекты. Осталось дождаться изменения норм и приступить к строительству!

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