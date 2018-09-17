2018-09-17T19:01:37+03:00
Общество

Почему немцы, арабы и американцы стоят в очереди за тверским LVL-брусом?

Вот уже почти десять лет застройщики с успехом применяют в строительстве отечественный LVL-брус (см. «Справку «КП»), ежедневно доказывая: дома из такого материала ни в чем не уступают (а кое в чем даже превосходят) традиционным деревянным домам
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Процесс производства бруса под строгим контролем.Процесс производства бруса под строгим контролем.
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Балки - до 20,5 метра!

LVL-технология - изобретение американское и была разработана еще в 1935 году, массовое же его производство было запущено в 1960-х годах. Строители по достоинству оценили брус, который изготавливается методом склейки и прессования из нескольких слоев лущеного шпона хвойных пород. Волокна древесины располагаются параллельно, но при этом он достаточно однороден, легко обрабатывается, выдерживает большую нагрузку и применяется в основном в качестве несущих элементов каркаса.

- Это инженерная древесина, которая пригодна для каркасного домостроения, - рассказал о качествах нового материала директор торгового дома ПАО «Талион» Тимур Акчурин. Возглавляемый им завод несколько лет назад запустил производство LVL-бруса в городе Торжок (Тверская область). - Она очень хорошо подходит для создания кровли, перекрытий. Часто материалы покупают для строительства ангаров, промышленных зданий, спортивных сооружений, бассейнов. А все потому, что с завода могут сходить балки длиной до 20,5 метра. Если речь идет о строительстве дачи, то для перекрытий можно сразу использовать балки 8 или 12 метров. Удобно и при транспортировке - стандартная еврофура берет 13 метров.

Шведы выбирают тверские материалы

У специалистов не возникает вопросов и о его безопасности. LVL-брус обладает более высокой огнестойкостью по сравнению с обычным брусом. Она достигается путем большой многослойности и меньшей пористости. Клейкая фенолформальдегидная смола, используемая в производстве ЛВЛ, нейтральна к окислению и не способствует возгоранию. А насколько это безопасно для человека?

- Абсолютно безопасно! - уверен Тимур Акчурин. - Взять, например шведов, которые помешаны на экологичности материалов. Так они тоже выбирают наш тверской LVL-брус. Их привлекает экоустойчивость и в то же время надежность конструкции из натуральной древесины. В деревянных домах улучшенная система теплоизоляции, с акустикой тоже проблем нет. Решен вопрос и с защитой древесины от гниения и насекомых - всевозможные антисептические пропитки защищают ее от воздействия внешней среды и паразитов.

Еще один вопрос, который, как правило, задают будущие домовладельцы, - о долговечности домов из этого материала. Ведь среди потребителей еще популярно мнение, что дома из клееного бруса меньше прослужат и подвержены влиянию влаги и перепаду температур. Однако эксперты легко опровергают эти опасения: LVL-брус - достаточно долговечен, не рассыхается и не меняет свою геометрию от влажности.

90% - на экспорт

И поэтому спрос на российский LVL-брус в странах Запада, США и Ближнего Востока достаточно высок. Как утверждает Тимур Акчурин, примерно 90% выпущенной продукции уходит на экспорт. Мало того, внедрение LVL-технологий в нашей стране не обошлось без собственного ноу-хау. Так, тверские специалисты три года назад разработали LVL-брус из березы. Скептики, засомневавшиеся было в деловых качествах нового материала, очень скоро смолкли: по долговечности, экологичности и надежности он превзошел все ожидания. Одними из первых качества тверской российской новинки оценили в далекой Австралии, куда он с успехом поставляется. Да и в России он применяется все больше и больше.

- Строить дома из LVL-материалов можно в любое время года - они не боятся дождя, снега, - продолжает Тимур Акчурин. - География городов расширяется - строят дома и спортивные объекты в Ленинградской области, Москве и области, Екатеринбурге, Татарстане, Воронеже.

А не так давно компания «Талион» в родном Торжке построила два трехэтажных дома. Квартиры в них получили в том числе и дети-сироты по госпрограмме расселения из ветхого жилья. Сейчас также ведется строительство четырехэтажного дома для работников предприятия «Талион».

Особой популярностью пользуются комплекты для строительства высокомобильных домов - скорость сбора может занять около трех дней. По площади он небольшой - около 40 квадратных метров. И цена соответствующая - около 1 миллиона. Коттедж 150 - 200 квадратных метров на основе каркасно-панельной технологии можно собрать за 10 дней - ставить на готовый фундамент. Такой дом уже обойдется свыше 3 млн. рублей (цена также будет зависеть от отделки).

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