Минпромторг России открыл интерактивную площадку в «Сокольниках»

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-17T19:01:37+03:00

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По инициативе Министерства промышленности и торговли РФ на Фестивальной площади парка «Сокольники» открыта интерактивная площадка «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота», на которой посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями производства материалов для домов и даже с проектами экокварталов.

Здесь можно собственными руками потрогать и оценить высокотехнологичные современные материалы, так что каждый может на месте представить, как будет выглядеть его дом-мечта. А надев специальные VR-очки, можно и вовсе оказаться в современном деревянном доме. И не бойтесь задавать вопросы: на площадке работают профессионалы, которые с готовностью ответят на них!

Да, и берите с собой детей - на площадке им тоже будет чем заняться и развлечься: специально для них будут подготовлены мастер-классы и анимационная программа.

Мероприятие продлится включительно до 23 сентября.

«Современные технологии деревянного домостроения, например из клееного бруса, обеспечивают дому жизненный цикл в 100 и более лет - такой же, как у дома из керамического кирпича, и больший, чем у дома из силикатного кирпича», - Семен ГОГЛЕВ, управляющий партнер компании «Норвекс НЛК».