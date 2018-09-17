2018-09-17T19:01:37+03:00
Общество

Минпромторг России открыл интерактивную площадку в «Сокольниках»

В помощь тем, кто только мечтает построить свой экологичный дом
Поделиться:
Изменить размер текста:

По инициативе Министерства промышленности и торговли РФ на Фестивальной площади парка «Сокольники» открыта интерактивная площадка «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота», на которой посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями производства материалов для домов и даже с проектами экокварталов.

Здесь можно собственными руками потрогать и оценить высокотехнологичные современные материалы, так что каждый может на месте представить, как будет выглядеть его дом-мечта. А надев специальные VR-очки, можно и вовсе оказаться в современном деревянном доме. И не бойтесь задавать вопросы: на площадке работают профессионалы, которые с готовностью ответят на них!

Да, и берите с собой детей - на площадке им тоже будет чем заняться и развлечься: специально для них будут подготовлены мастер-классы и анимационная программа.

Мероприятие продлится включительно до 23 сентября.

«Современные технологии деревянного домостроения, например из клееного бруса, обеспечивают дому жизненный цикл в 100 и более лет - такой же, как у дома из керамического кирпича, и больший, чем у дома из силикатного кирпича», - Семен ГОГЛЕВ, управляющий партнер компании «Норвекс НЛК».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почему немцы, арабы и американцы стоят в очереди за тверским LVL-брусом?
Вот уже почти десять лет застройщики с успехом применяют в строительстве отечественный LVL-брус (см. «Справку «КП»), ежедневно доказывая: дома из такого материала ни в чем не уступают (а кое в чем даже превосходят) традиционным деревянным домам
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
Американка получила в подарок лотерейный билет за 1 доллар и выиграла 400 тысяч долларов
Умер Андрей Мурашов - бывший ведущий «Часа пик»
Захарова ответила на обвинения США в содействии РФ убийству брата Ким Чен Ына
Украинские власти запретили изданный в России сборник воспоминаний об Олесе Бузине
В Германии запустили первый в мире поезд, работающий на водороде
Следственная группа пообещала изучить новые данные Минобороны РФ по крушению MH17
Ученые соберут в «Ноев ковчег» геномы всех позвоночных
Эрдоган объяснил, зачем принял от эмира Катара Boeing стоимостью 500 млн долларов
Турчинов назвал «грязными фантазиями» данные Минобороны РФ по MH17
На Большом Москворецком мосту в столице ограничат движение до конца года
«Обслуживают чуждые геополитические интересы»: МИД РФ прокомментировал отказ Украины от договора о дружбе
AP: Джулиан Ассанж пытался получить российскую визу в 2010 году
Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Дмитрия Медведева
В правительстве ФРГ не подтвердили слухи об отставке главы контразведки
Эрдоган: Встречи с Путиным укрепляют сотрудничество и солидарность в региональных вопросах
Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко отправит жалобу в Центризбирком
Медведев заявил, что управляющие компании будут наказывать за повторные нарушения
Поклонская не удивлена выдвижению Аршбы на пост главы новой комиссии ГД
Трамп пригрозил тарифными санкциями странам, не желающим торговать на условиях США
В НАТО отказались комментировать новые данные по крушению МН17 на Украине
Путин заявил, что отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно
В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в Пенсионный фонд
«Беспрецедентный шаг»: Толстой прокомментировал представленные Минобороны РФ данные по MH17
При взрыве ноутбука в вагоне метро Мадрида пострадали 12 человек
МИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны США
Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России
Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Мэй не видит альтернативы своему проекту соглашения с ЕС по Brexit
Спикер Верховной рады назвал «фейком» заявления о причастности Украины к крушению Boeing MH17