CLT-панели: в огне не горят и влаги не боятся!

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-17T19:01:37+03:00

Не так давно появившись в мире, CLT-панели произвели настоящий фурор в деревянном домостроении

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Материал, изготовленный из склеенных между собой слоев сплошного материала, полюбился как строителям, так и заказчикам, а эксперты уже назвали его новой эпохой в деревянном строительстве. Но, как это обычно бывает, все новое вызывает немало вопросов. Их-то мы и переадресовали вице-президенту компании Segezha Group, руководителю дивизиона «Домостроение» Дмитрию РУДЕНКО.

Огнестойкость высокая

- Итак, насколько высока огнестойкость CLT-панелей?

- Для общественных и жилых зданий важнейшим фактором огнестойкости является сохранение целостности конструкций здания. Она достигается за счет массивности самих конструкций здания из CLT. Результаты экспериментов и испытаний показывают, что конструкции из клееных деталей и CLT-панелей могут достигать показателей, которые необходимы при строительстве жилых домов и общественных зданий. Поэтому огнестойкость подобных конструкций можно принять как высокую.

Без вредных веществ

- Очень многие спрашивают: если материал чем-то пропитывают, то насколько постройки из СLТ-можно назвать экологичными?

- Никакого вреда. Если речь идет о защите конструкций от атмосферного и ультрафиолетового воздействия, то выбор современных материалов без содержания вредных веществ сегодня огромен. Обработке огнезащитными составами могут подвергаться только ответственные конструкции здания (конструкции кровли, несущих перекрытий и несущих элементов стен). Кроме того, CLT-панели могут применяться как ограждающий элемент стены здания с конструктивной защитой без дополнительной обработки деревянных элементов.

Химия отсутствует

- Не слишком ли много в СLТ-панелях клея и разной другой химии, чтобы называться ЭКО-домами?

- «Разная другая химия», кроме клея, в таких домах, можно сказать, отсутствует. Что касается применения клеевых систем, то концентрация химически опасных соединений практически исключена. Его не больше, чем в домашней мебели.

- Деревянные дома предпочитают люди, которые любят все натуральное и стремятся жить ближе к природе. Не лучше ли построить дом из деревянного сруба? В чем преимущество СLТ-панелей перед обычными бревнами?

- Когда речь заходит о применении СLТ-панелей в жилищном строительстве, то в первую очередь речь идет о строительстве многоэтажных многоквартирных домов. Построить такой дом из бревна в городе просто невозможно по разным причинам. При выборе материала для строительства индивидуального дома из СLТ-панелей перед человеком раскрывается значительно более широкий диапазон по возможным архитектурным и конструктивным решениям.

- Можно ли строить дома из СLТ-панелей в регионах с повышенной влажностью?

- Запросто. Такие дома активно строятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на побережье Северной Европы.

- В холодных северных регионах такие дома нуждаются в дополнительном утеплении?

- СLТ-панель может быть как монолитной, так и иметь дополнительное утепление.

За считаные дни

- Насколько сложно обучиться работать с СLТ-панелями обычному человеку? Можно ли их купить или с ними работают только профессионалы?

- Прелесть строительства с применением СLТ-панелей - в высокой индустриальной готовности элементов дома. Они приходят на площадку готовыми элементами, которые имеют в отдельных случаях размеры более 13 метров. Строительство дома - это полноценный производственный процесс. У этого рынка огромные перспективы и ограниченный круг специалистов, поэтому человек, который решит заняться строительством таких домов, очень быстро станет востребованным специалистом.

- Есть ли какие-нибудь особенности, специфика внешней и внутренней отделки дома из СLТ-панелей?

- Их основная особенность - в неограниченных возможностях. Как во внешней, так и во внутренней отделке.

КСТАТИ

Устояли после взрыва!

Перед тем, как использовать CLT-панели при строительстве корпусов, американские военные провели испытания материала на одной из баз ВВС. Чтобы убедиться в их износостойкости и взрывоустойчивости, они построили несколько таких домов и… подорвали их!

Всего было произведено семь взрывов мощностью до 276 кг в тротиловом эквиваленте. Выводы заказчиков вполне устроили. Оказалось, что по взрывостойкости поперечно-клееная древесина не хуже стального профиля, при этом, как отметили испытатели, здания выдержали большую нагрузку, чем она была заявлена.