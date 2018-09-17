Что нам стоит дом построить? Лишь бы знать, с чего начать...

СЕГОДНЯ 19:45 2018-09-17T19:45:17+03:00

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И не так уж важно, идет ли речь о скромном садовом домике или о загородном многокомнатном особняке. Все равно доверить такое дело можно только настоящим профессионалам. А потому совсем не случайно о том, как и из чего надо строить дом, корреспондент «КП» спросил у управляющего партнера компании «Зодчий» Михаила Королева.

Брус, каркас… глаза разбегаются

- Михаил Павлович, традиционный вопрос, с чего начать?

- Традиционный ответ - с выбора проекта. У многих компаний есть сейчас достаточно много типовых проектов, которые уже хорошо зарекомендовали себя. У некоторых, как у нас, например, есть демонстрационные площадки, на которых стоят дома, построенные по ним в натуральную величину. Вот на площадке «Южное» у нас представлено порядка 50 образцов домов и строений. Вы все можете пощупать своими руками, а менеджеры ответят на любой вопрос.

- Какие дома лучше? Компании предлагают обычный брус, профилированный, клееный, оцилиндрованное бревно, каркасные дома.

- Из всех существующих технологий деревянного домостроения две можно назвать наиболее современными - каркасные дома и из клееного бруса. Вы упомянули профилированный брус. Но это сырой материал или доведенный до уровня влажности естественной сушкой. И на рынке качественного вяленого бруса фактически нет, потому что он должен полежать в штабелях хотя бы сезон, летний период после зимней заготовки. А это фактически невозможно. Такой материал все равно будет у вас трескаться, садиться. Его начнет крутить, вести и так далее. Технология уходящая, она была очень востребованной, когда не было достаточного количества производств клееного бруса.

Правильная оцилиндровка стоит очень дорого

- А бревно чем не угодило?

- Оцилиндрованное бревно - скорее для немножко маргинального потребителя, скучающего по облику домов из старых деревень, сказов и так далее. Но правильная оцилиндровка будет стоить очень дорого. Из сосны и елки на сегодняшний день качественной оцилиндровки нет. Иногда бывает, что привозят. Но это очень дорогое и очень эксклюзивное. Вручную срубленное, заготавливаемое по нескольку лет. Это эксклюзивный товар и совсем другие цены. Это как квартира на Остоженке.

- А те технологии, что вы упомянули как современные?

- Клееный брус - современнейший материал. Он фактически не подлежит усадке. Все усадки компенсируются регулировочными механизмами, которые надо привести в действия раз в полгода. На рынке представлено много его производителей. Мы одни из них.

Но надо понимать, что качество деревянного дома вы почувствуете и в каркасном исполнении, а каркас как минимум на 30% дешевле клееного бруса. Каркасное домостроение делится на каркасно-панельное и чисто каркасное. Каркасное - это то, что строится на месте. Это наиболее массовая конструкция. И доступная. И быстрая. Ставится деревянный каркас. Внутри заложен утеплитель, снаружи, изнутри, в зависимости от ваших предпочтений, обшивается, ставится пароветроизоляция. Мы, например, применяем различные варианты. Толщина утепления может быть номинальная для использования зимой - 150 мм. Если вам нужен супертеплый и экономичный дом, то у нас есть комплектация со стеной толщиной 240.

На технологии экономить - себе дороже

- У меня есть два приятеля, которым не повезло с домами. У одного каркасный, так он жалуется, что после 3 лет эксплуатации тот начал шататься в сильный ветер. Другой построил дом как раз из клееного бруса и за прошедшую зиму потратил больше 40 тысяч на отопление - так он продувается.

- Это где? Они должны быть на гарантийном обслуживании. Я разберусь…

- Да нет, Михаил Павлович, им не «Зодчий» строил. Они повелись на то, что называется «опытная бригада со славянами-строителями».

- А, шабашники. Тогда не удивлен. Понимаете, в чем дело, уникальности в этих технологиях нет. А дальше начинается борьба за цену. Когда люди строят, они часто игнорируют техническое превосходство одной компании, идя к тем, где дешевле. И получают такие вещи. Вот мы применяем угловое соединение «лабиринт» - это фактически полное отсутствие продувания. Технически брус на производстве сделан уже так, что продувание невозможно. Но это стоит каких-то денег. У нас есть свои особенности в производстве бруса. Например, запатентованные нами угловые соединения, так называемый австрийский профиль. Вернее, угловое соединение «лабиринт». Кроме того, во всех строениях, чтобы минимальная усадка была нечувствительна и брус мог усаживаться на небольшую величину, ставятся специальные направляющие, обрамляются ими окна и двери. Если это игнорируют, то в итоге получают продувание, неравномерность усадки, провис стен и так далее.

- А каркас шатается?

- Чтобы каркасный дом был настоящим домом, должны быть учтены аспекты строительства. С каким шагом установлен каркас, какой пиломатериал для каркасных домов, как происходит увязка угловых соединений, как рассчитаны нагрузки от кровли. Как только начинают экономить - допустим, шаг стоек изменяется в сторону увеличения, материал принимается малого сечения, - сразу начинает все плясать. Очень много зависит от того, как увязана нижняя обвязка, как закреплены к ней стойки, как увязана стропильная система…

- А на чем можно сэкономить?

- Только не на отступлении от технологии - себе дороже станет. Сэкономить можно на отделочных материалах, например. Один хочет отделку из вагонки, другой в имитаторе бруса, причем это различные имитаторы. Третий хочет в сайдинге. Они тоже разной стоимости. Четвертый хочет отделать ДСП. Или под штукатурку. И так далее.

Или возьмем брус. Он разной толщины. Есть базовая толщина - 150 миллиметров, что достаточно для всесезонного пребывания. Понятно, что в сильные морозы надо будет где-то как-то увеличивать отопление, но если вы им не пользуетесь круглогодично, то этого достаточно. Есть брус 180, 220, 240 мм. Толщина бруса рождает теплоизоляцию дома. Дом теплее зимой, прохладнее летом. Но это огромная разница в стоимости. Поэтому многие, кто серьезно считает деньги, часто строят дом из 150-го бруса, а потом дополнительно прокладывают 10-миллиметровый утеплитель и отделывают фальшбрусом. И вы получаете при брусе 150 аналог дома из 220-го бруса по теплоэффективности.

Цена вопроса

У каждой компании свои расценки. В среднем квадрат каркасного дачного домика начинается от 14 - 16 тысяч рублей, а для полноценного комфортного всесезонного дома круглогодичного проживания стоимость квадратного метра - в диапазоне 24 - 26 тысяч рублей. Дома из клееного бруса дороже на 30 - 50%. Цена дома зависит от целого ряда факторов. Например, от этажности. Цена квадрата в двухэтажном доме меньше, чем в одноэтажном. Сложная ломаная кровля также удорожает строительство.