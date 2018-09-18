Яков Кедми - о сбитом российском Ил-20: «Безответственные действия военных Израиля»

СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-18T12:23:49+03:00

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» рассказал о том, зачем ВВС атаковали объекты рядом с российскими базами [видео]

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Российское министерство обороны назвало провокационными и враждебными действия израильских ВВС, которые привели к гибели 15 российских военнослужащих и потере самолета радиолокационной разведки Ил-20. Напомним, вчера поздно вечером 4 израильских истребителя F-16 совершили налет на провинцию Латакия в непосредственной близости от российских военных баз. Сирийские силы противовоздушной обороны ответным огнем попали в заходящий на посадку российский самолет, который израильские истребители использовали в качестве прикрытия. Предупреждения об атаке российские военные получили менее, чем за минуту до ее начала, так что увести Ил-20 в безопасную зону было невозможно.

«Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию израильского военного эксперта, экс-главу спецслужбы «Натив» Якова Кедми.

- Зачем Израиль вчера атаковал провинцию Латакия около российских баз?

- Это была атака на промышленные объекты, которые находятся под подозрением Израиля, что там проводятся эксперименты по созданию системы наведения ракет для «Хезболлы». Промышленные объекты сирийские, а не российские. Но сам факт атаки на объекты, которые находятся в непосредственной близости от российских военных баз, в данном случае, не является признаком благоразумия и взвешенной политики. Больше похоже на безответственные действия независимо от того насколько важен атакуемые объект с военной точки зрения. Ничто не оправдывает тех рисков, которые связаны с подобного рода атакой.

- Кто принял решение совершить эту атаку?

- Такое решение принимается командованием израильских ВВС в соответствии с государственной политикой и с разрешения Генерального штаба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669316" frameborder="0"></iframe> Ракетные удары по Сирийским объектам в Латакии.

- По вашему мнению, возможен ли теперь полномасштабный кризис в отношениях России и Израиля?

- К полномасштабному кризису не приведет, поскольку у России и Израиля много совместных интересов. Но, безусловно, инцидент приведет к каким-то последствиям. Мы видим, что Израиль поменял тактику действий в сирийском воздушном пространстве. Россия вправе принять ответные шаги.

- Какой может быть реакция России?

- У российских военных достаточно простора для принятия решений. Начиная от закрытия воздушного пространства в Сирии и заканчивая предупреждением полетов именно израильских ВВС. В любом случае возможности для подобных воздушных атак в будущем будут ограничены.

- Почему при пуске ракеты С-200 (российского производства) не сработала система «свой-чужой», и она поразила российский самолет? И как израильские истребители могли прятаться за российским самолетом, учитывая их разные скорости в небе?

- Точно могут ответить на этот вопрос российские военные, которые обладают всей информацией о расположении самолетов и сил ПВО. Могу лишь сказать, что крылатая ракета может поменять в воздухе цель на более близкую.

- Буквально вчера Путин и Эрдоган договорились о том, что в Идлибе не будет проводится военная операция. И через несколько часов - очередное обострение в Сирии. Совпадение?

- Два этих события, действительно, никак не связаны. Израиль атаковал проиранские объекты в Латакии. К российским и турецким интересам в Идлибе это решение не имело никакого отношения. Смысла срывать переговорный процесс у Израиля нет.

- Французский фрегат «Овернь», который вчера проводил пуски ракет в районе Латакии, был частью операции Израиля?

- Не думаю. Мы никогда не координируем подобного рода действия с иностранными государствами, тем более с французами. Интересы наших стран в Сирии нигде не пересекаются.

- Появилась ли какая-то реакция официальных лиц Израиля на произошедшее?

- В первые часы нет никакой официальной реакции. Но она непременно последует. Израилю придется как-то отреагировать на заявление российского Министерства обороны.

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