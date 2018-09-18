«Я в тренде»: небритый Петросян отметил день рождения

СЕГОДНЯ 18:14 2018-09-18T18:22:12+03:00

Петросян, несмотря на шумиху вокруг его имени, выкладывает фото в Инстаграм как ни в чем не бывало Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На фоне скандалов о разводе Евгений Ваганович почему-то стремится быть модным и ярким

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История многострадальных Джигарханяна и Виталины перестала увлекать публику, на смену пришел развод Петросяна и Степаненко. Резюмируем произошедшее за последнее время.

Кажется, что еще немного, и адвокаты артистов разговорного жанра вытряхнут все грязное белье оппонентов, если, конечно, оно имеется. Пока Евгений Ваганович в лице его защитника Сергея Жорина давал развернутые комментарии об их закрытом судебном процессе о разделе имущества, противоположная сторона активно молчала. На прошлой неделе заговорила и Елена Забралова, адвокат Елены Григорьевны, которая, не называя имен, не стала опровергать слухи о том, что у Петросяна может иметься молодая любовница.

В это время появилась бывшая соратница Виталины Цымбалюк-Романовской и заявила, что у Евгения Вагановича имеется не только любовница, но и уже подросший ребенок. Вот только любовница - это не Татьяна Брухунова.

Что дальше? Покажет суд. В это время Петросян, который несмотря на шумиху вокруг его имени, не связанную с творчеством, выкладывает фото в Инстаграм как ни в чем не бывало, незаметно отметил свой 73-й день рождения. Наверное, впервые без Елены Степаненко, спутницы его жизни последние 30 с лишним лет.

Последнее фото, которое артист выложил с пока еще официальной женой, датированы февралем 2017 года. На снимке, к слову, единственная законная дочь Евгения Петросяна Викторина от первого брака с женщиной, имя которой СМИ неизвестно.

petrosyanevgeny Моя семья!

За это время в жизни Евгения Вагановича произошло немало изменений. Изменился и он сам. Над внешностью артиста кто-то поколдовал. Петросян стал носить очень яркие вещи.

petrosyanevgeny Давно концертов не было. Аж 3 недели. Сегодня он есть и дай Бог всему нашему большому коллективу удачи! Встречаемся в Ногинске!

Что-то в нем теперь напоминает адвоката Добровинского… Вещи подобраны хорошо, выглядят дорого, что, впрочем, неудивительно, учитывая слухи о 1,5 миллиардном состоянии артиста. Юморист даже пытается соответствовать трендам — отрастил щетину.

petrosyanevgeny Читаю ваши комментарии P.S Я сегодня в тренде. Не побрился!

- Я сегодня в тренде. Не побрился! - шутит он.

Ну а этот образ вообще «вырви глаз». И та же легкая небритость. Фанаты рады за обновленного кумира. Евгений Ваганович завален комплиментами типа «крутой лук»! Неплохо для пенсионера!

petrosyanevgeny Доброе утро!Фото двухдневной давности, а новой пока нет, но зато с вами поздоровались!

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