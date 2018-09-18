Астролог объяснил, почему сын Пугачевой превзойдёт ее славу

СЕГОДНЯ 19:03 2018-09-18T19:30:27+03:00

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18 сентября Гарри и Лизе Галкиным исполнилось пять лет. Лиза на минуту старше своего брата, поэтому характеры у детей Пугачевой и Галкина разные. Об этом и не только «КП» рассказала астролог Дарья Высоцкая.

maxgalkinru Счастливые

- Давайте заглянем в карты рождения Гарри и Лизы,- предложила нашим читателям астролог Дарья Высоцкая.-Символы Лизы — «Огонь Инь» или «Дин». Это символ мерцающего пламени свечи, факела, костра, ночной звезды на небосклоне над гладью красивого озера. Что свойственно людям огня? Это тепло, эмоциональность, творчество, энтузиазм, активность, прекрасное чувство юмора.

Астролог Дарья Высоцкая

Подобно пламени свечи, люди Иньского огня достаточно изменчивы в своих настроениях и способны проявлять разные эмоции — от абсолютного спокойствия до вспышек и сверхчувствительности. Это очень дотошные люди, им всегда важно постигать новую информацию и доходить до сути предмета, огонь призван освещать собою путь многим, неспроста это один из символов знаний и просвещенности. Это очень образованные и утонченные люди. На то, что Лиза Галкина девочка очень умная, указывает наличие «Звезды Академика» в ее карте, это символ высокого интеллекта и способности «ловить на лету», быстро обучаться и усваивать информацию. Такие люди часто составляют цвет нации, они стремятся к новой информации и достаточно легко ее получают и постигают. Лиза - девочка яркая, способная очаровать и затмить всех своим обаянием и харизмой. Вниманием противоположного пола она явно будет не обделена. Ее звездная карта говорит о том, что в будущем у Лизы будет высокий статус в обществе и весомый капитал (кстати, большие деньги девочка заработает сама). Но одновременно это творческий человек, она способна, как и ее мама Алла Пугачева, трудиться не покладая рук. Скорее всего, выносливость, предметный подход к делу и смекалка проявляются уже сейчас.

maxgalkinru Лиза и Алла Борисовна

Лиза и Гарри идеально совместимы со своими родителями. Ощущение, что опытный астролог подобрал год рождения этих детей, поскольку год рождения Примадонны — это бык, детишек — змея. Эти знаки в китайском гороскопе входят в так называемую комбинацию трёх созвездий, то есть люди этих лет рождения невероятно совместимы друг с другом, можно смело их назвать половинками одного целого. Также хорошие показатели совместимости с папой Максимом Галкиным, рождённым в год дракона. И Лиза, и Гарри родились в год водной змеи и месяц металлического петуха, остальное в их картах будет разным.

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У детей Пугачевой прекрасный слух и способности к языкам (двойняшки уже сейчас изучают английский и французский языки -Ред.). Такой он, металлический петух (символ месяца, в который родились дети), как слиток золота, вошедший в карты судеб этих необычных детей. Как в фильме Павла Лунгина «Остров»: «Мальчик то будет... золотой!» В данном случае золотые у нас и мальчик, и девочка, такой сильный золотой петушок спрятался в их месяце рождения. Для Лизы этот петушок — символ богатства, яркости, для Гарри — неординарного и необычного мышления, креативных идей, научных и подчас революционных открытий. Но все же карты судеб имеют отличия. Гарри является человеком «Земли Ян». Этот символ переводится с китайского, как камень, холм, могучая гора, остров с гористой местностью в океане, гора на воде. Не зря же, по словам Максима Галкина, его сын хочет стать вулканологом. Такие люди отличаются конструктивностью, стабильностью. От них исходит забота, надёжность и защищённость. Земле свойственно все обдумывать, земля копит мудрость и знания, информацию. Такие люди порою медлительны, но они прекрасные друзья и могут хранить чужие секреты и тайны.

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Во-вторых, земля многое прячет в себе, в том числе и достоинства, которые могут быть не видны на первый взгляд. Такие люди могут казаться таинственными. Нечасто делятся своими чувствами и переживаниями в отличие от людей огня. В карте Гарри есть символы, которые указывают на потенциал стать миллиардером за счёт своего нестандартного видения мира, это может быть карта бизнесмена или ученого из плеяды современных интеллектуальных бизнесменов, наподобие Марка Цукерберга, который, к слову, так же является человеком «Земли Ян». Способность и умение себя выразить, не бояться идти против толпы — это то, что будет отличать Гарри по жизни. Обратите внимание, у мальчика это уже проявляется и встроено в дату рождения и чётко отражается по судьбе, ему, в отличие от сестры, дали достаточно необычное для России имя. Он с детства чувствует свою некую уникальность. Его идеи во многом будут опережать идеи современников. Гарри — прирожденный лидер, способный вести за собой людей. В отличие же от сестры, способной быть актрисой и перевоплощаться, Гарри более прямой и непосредственный в своих проявлениях, таким людям сложно играть роль или надевать маску. Это больше тип личности серьёзного, делового человека, но креативного и нестандартного. С необычными идеями для человечества, изобретателя. В моем видении карт деток с точки зрения китайской астрологии Лиза — это артистка, а Гарри — изобретатель-конструктор или бизнесмен, способный подарить миру что-то полезное, сделать научное открытие.

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