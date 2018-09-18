2018-09-18T12:28:04+03:00
Политика

Как сбили в Сирии Ил-20: брифинг Министерства обороны РФ. Видеотрансляция

В результате инцидента близ города Латакия погибли 15 российских военнослужащих [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минобороны проведет брифинг по ситуации со сбитым в Сирии российским военным самолетом.Минобороны проведет брифинг по ситуации со сбитым в Сирии российским военным самолетом.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Министерство обороны РФ назвало враждебными действия Израиля в Сирии, в результате которых был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. В ведомстве заявили, что оставляют за собой право на адекватные действия и оперативно устроили брифинг, посвященный данному вопросу.

Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в данном районе, сказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

- Расцениваем действия Израиля как враждебные, - подчеркнул он.

Как сбили в Сирии Ил-20: брифинг Министерства обороны РФ.Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии. Под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны.Погибли 15 российских военнослужащих.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, трагедия в Сирии произошла в минувший понедельник, 17 сентября, близ города Латакия. Израильские истребители F-16 пытались прикрыться российским самолетом после того, как ПВО республики отреагировали на бомбежку ряда правительственных объектов. В результате Ил-20 был подбит из комплекса С-200. В момент инцидента на борту находились 15 военнослужащих. Все они, по предварительной информации, погибли.

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