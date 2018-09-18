"Израиль не хочет проблем, но готов ко всему". Эксперт прокомментировал новость о сбитом в Сирии Ил-20

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-18T15:38:07+03:00

"КП" рассказывает, какова была реакция арабских и израильских соцсетей и СМИ на сбитый в Сирии Ил-20

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Очередная бомбежка Сирии ВВС Израиля стала темой номер один в арабоязычных соцсетях и израильских СМИ. Аналитики отмечают, что в этом месяце Тель-Авив дважды атаковал Латакию и Тартус. И каждый раз это происходило на фоне событий вокруг Идлиба: бомбардировки ВКС позиций боевиков и договора между Москвой и Анкарой о создании демилитаризованной зоны. Но на этот раз Тель-Авив явно переборщил. Был сбит российский Ил-20.

«Военный самолет сбили сирийские ПВО. Его подставили под удар самолеты Израиля. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих», - сообщили в российском минобороны. «Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию».

АЛЬ-ДЖАЗИРА: АТАКОВАЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

«Целью Израиля в Латакии было несколько объектов, среди которых заправочная станция и один из сирийских научно-исследовательских центров. По данным сирийского агентства «SANA», Израиль целился в промышленные объекты на севере города».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на публикации в арабских СМИ передал, что целью израильской атаки могли быть новые военные арсеналы и недавно поступившие партии оружия и боеприпасов. В Израиле считают, что речь идет об оружейных складах «Хезболлы».

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«Понимает ли Тель-Авив всю серьезность тупика, в котором он оказался?», - пишет кувейтская газета «Аль-Сафа». «Москва долго терпела израильские «побои» и провокации в Сирии. На этот раз, похоже, израильтяне перешли самую опасную красную линию, прикрывшись российским самолетом и убив русских военных».

«Странно, что этого не произошло раньше. Насколько я помню, Москва все время призывала Израиль прекратить нападать на сирийцев. Но в Тель-Авиве, видимо, были слишком уверены в своем профессионализме и безнаказанности. Теперь русские должны сменить тон. А лучше вообще разорвать отношения со своим израильским партнером», - пишет пользователь Twitter с ником «Патриот Ливана».

«Думаю, Израиль извинится. Как это было с Турцией, сбившей российский самолет. И на этом инцидент будет исчерпан», - выразил свое мнение саудовский аналитик Фейсал бен Усама.

«Через несколько часов после встречи Путина и Эрдогана, и их решения, касающегося террористов в Идлибе, Израиль начал бомбардировки Латакии, Хомса, Джабле и Тартуса. Был сбит российский Ил-20 с солдатами на борту. Совпадение?», - задается вопросом ливанский журналист Марва Осман.

«Это что-то новое. Мало кто мог представить себе, что новый виток конфликта в Сирии может начаться с конфронтации России и Израиля», - пишет газета «Аль-Фаджр». «Но это произошло. И как будет действовать Израиль - не понятно. Россия - это не Сирия или Ливан. И даже не Иран. С Россией придётся разговаривать. Но что говорить, когда есть прямое обвинение в военном преступлении. Вообще-то есть повод к войне».

СИРИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ: ИЗРАИЛЬ ПОКАЗАЛ СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЭСКАЛАЦИИ В СИРИИ

- Для нас эти удары не стали откровением, - рассказал «КП» корреспондет сирийского телеканала «Сама» Али аль-Кинж. - Сам я нахожусь сейчас в Тартусе. Взрывы были далеко от нас, но особо хочу отметить интенсивность и остервенелость нынешней атаки. Видимо у Израиля с самого начала был план совершить что-то грандиозное. Перестарались по-моему. Но я не удивлён. На примере юга Сирии мы видели, что Израиль наименее заинтересован в деэскалации конфликта. Именно Израиль до последнего прикрывал боевиков. ИГИЛ и Нусра (организации запрещены в РФ - Ред.) у Голан не вызывали у Тель-Авива вопросов. Зато мы наблюдали ежедневную истерику по поводу Ирана близ израильских границ.

- Вряд ли получится сорвать российско-турецкий договор по Идлибу, - уверен журналист газеты «Аль-Айям» Башар аль-Хамви. - Если говорить об ответе, то у России много возможностей: отзыв посла и разрыв отношений, санкции, поддержка Ирана (в т.ч. и военная). Ответный удар теоретически тоже возможен. Но думаю, что Россия на это вряд ли пойдёт. Война никому не нужна.

ВЗГЛЯД ИЗ ИЗРАИЛЯ: ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

«Дикая ночь над Латакией указывает на то, что возможна эскалация конфликта», - пишет газета The Jerusalem Post. «Даже когда Турция и Россия думали, что они уладили ситуацию с Идлибом, воздушные удары ВВС Израиля по Латакии показывают, что один неправильный ход может привести к непоправимому».

В ЦАХАЛе заявили: «Израиль выражает соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих. И возлагает всю ответственность на Асада, ПВО которого сбили Ил-20. Сирийские зенитные батареи стреляли без разбора и не удосужились убедиться, что в этом районе нет российских самолетов».

- В Израиле сейчас пытаются переварить сообщения минобороны России, - говорит израильский журналист, раввин, президент Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич. - На самом деле, большего комплимента для израильских ВВС представить сложно. То есть мы настолько мощные, что можем вертеть российскими самолетами как угодно? Это фантастика. Израильские СМИ и эксперты, тем временем, озабочены призывами в русскоязычных соцсетях к уничтожению Израиля, к ответному удару и так далее. Хоть мы к этому и готовы. Мы допускаем, что Россия решила использовать эту ситуацию, чтобы испортить отношения с Израилем. Тель-Авив с самого начала заявлял о красных линиях, которые переходить нельзя. В том числе и России. Повторяю, Израиль не хочет проблем, но готов ко всему. Сирийцы сбивают самолет, а виноваты мы? Ну это не серьезно. Это анекдот какой-то.

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