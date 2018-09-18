Сергей Шойгу: Вина за гибель экипажа лежит на Израиле

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-18T15:15:38+03:00

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ОПОВЕСТИЛИ ЛИШЬ ЗА 1 МИНУТУ ДО АТАКИ

- Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих, - заявил Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. - Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги. Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Как подчеркнул Шойгу, несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов и существующие каналы связи, командование российской группировки было оповещено о нанесении удара израильскими истребителями F-16 лишь за 1 минуту до атаки.

И это, пожалуй, одно из главных обстоятельств, которое привело к трагедии. Но не единственное. Российский самолет-разведчик пропал с радаров поздно вечером в понедельник. Ровно в тот момент, когда 4 израильских F-16 начали наносить удары по сирийским объектам в районе города Латакия. Параллельно французский фрегат «Оверн» атаковал территорию Сирии крылатыми ракетами, усложнив задачу ПВО правительственных сил. А израильские летчики цинично воспользовались хаосом в воздухе, спрятавшись за Ил-20, который заходил на посадку.

ВЫПУСКАЛИ РАКЕТЫ ИЗ-ЗА СПИН РУССКИХ

- Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии, - пояснил представитель Минобороны Игорь Конашенков. - В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию.

Конечно, с израильской точки зрения их летчики выполнили боевую задачу, вернувшись на базу без потерь. И обвинения в нечестности и подлости им всегда были до фонаря. Где вы видели войны, которые ведутся по всем правилам? Но в этот раз Израиль достиг своей цели ценой 15 жизней российских военнослужащих, из-за спин которых они выпускали свои ракеты. Показав тем самым вес всех двусторонних договоренностей, меморандумов и соглашений.

Предупреди Израиль о готовящихся ударах заранее, у российского командования было бы время увести Ил-20 на безопасное расстояние. В конце концов, на объектах атаки ведь тоже могли быть российские спецы. И за 1 минуту они бы точно не успели эвакуироваться. Американцы все-таки перед своими ударами оставляли нам время (1,5 часа) для маневра.

КОМУ ВЫГОДНА ЭТА ТРАГЕДИЯ

К слову, представители Пентагона были первыми, кто сообщил, что российский самолет-разведчик был случайно сбит сирийскими ПВО во время отражения атаки. И тут вообще очень много «случайных» совпадений.

За несколько часов до трагедии с Ил-20 в российском Минобороны предъявили железобетонные доказательства того, что малайзийский Боинг над Донбассом сбила Украина. За океаном с их техническими возможностями наверняка об этом давно знали, но поддерживали украинскую версию из своих геополитических соображений. А тут такие неприятные для США откровения.

Вдобавок к этому в Сочи президенты Путин и Эрдоган в этот день фактически завершили войну в Сирии, разработав план по демилитаризации последнего крупного прибежища террористов - провинции Идлиб без наземной операции. «И куда теперь девать завезенные бочки с хлором?», - шутили по этому поводу в соцсетях о намерениях Запада организовать в Идлибе химическую лже-атаку, обвинив в ней армию Асада. Действия России и Турции сорвали план этой провокации с неминуемо последовавшими бы за ней ракетными ударами США по Сирии. И снизили уровень накала в регионе до минимума за все время 7-летней войны в Сирии. Что, конечно, вряд ли понравилось в США, где исповедуют «религию» тлеющего конфликта на Ближнем Востоке.

Да и Тель-Авиву замирение в Сирии не очень на руку. Пока его недруги - «Хезболла» и Иран заняты войной в Сирии, им не до Израиля. Поэтому объективно израильтянам выгодно как можно дольше ослаблять недругов противостоянием с террористами любых мастей в Сирии.

И тут вдруг сразу после сенсационных заявлений Минобороны по украинской ракете, сбившей Боинг, и исторических договоренностей между Путиным и Эрдоганом наносятся удары по Сирии и пропадает российский самолет. Широкое поле для любителей конспирологии. США прекрасно осознают последствия прямого столкновения с Россией. А вот со своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке что возьмешь? Израиль - даже не член НАТО...

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