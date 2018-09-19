Второй год подряд Россия – мировой лидер по количеству женщин-руководителей
В каких странах больше всего и меньше всего женщин-руководителей?
В каких отраслях больше всего женщин-руководителей в России?
Неравенство зарплат
Соотношение женщин и мужчин в отраслях российской экономики
СКАЗАНО
«Весной 2017 года Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы.
Стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, создание равных возможно-стей для их реализации женщинами.
Стратегия основывается на том, что права женщин – неотъемлемая часть общих прав человека, а создание условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни общества – приоритетное направление государственной политики России».
Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства РФ