Второй год подряд Россия – мировой лидер по количеству женщин-руководителей

СЕГОДНЯ 02:22 2018-09-18T22:30:21+03:00

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В каких странах больше всего и меньше всего женщин-руководителей?

В каких отраслях больше всего женщин-руководителей в России?

Неравенство зарплат

Соотношение женщин и мужчин в отраслях российской экономики

СКАЗАНО

«Весной 2017 года Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, создание равных возможно-стей для их реализации женщинами.

Стратегия основывается на том, что права женщин – неотъемлемая часть общих прав человека, а создание условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни общества – приоритетное направление государственной политики России».

Дмитрий Медведев,

Председатель Правительства РФ