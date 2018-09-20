«Газ в моторы»: 15 автомобилей из России, Китая и Казахстана проедут 10 000 км на природном газе

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T12:52:54+03:00

Участники автопробега «Газ в моторы»: грузовой автомобиль Урал Next на СПГ, грузовой автомобиль КАМАЗ-43118 на КПГ и СПГ, грузовой автомобиль Hyundai 78 на КПГ и СПГ. Автор фото: пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО».

В начале сентября в китайской провинции Цзянсу в городе Жудун стартовал самый протяженный в мире автопробег техники на сжиженном природном газе (СПГ) — «Газ в моторы»

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Автомобили преодолеют 9 881 км по территориям Китая, Казахстана и России. Организаторами автопробега выступают крупнейшие энергетические компании трех стран — Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC), «КазМунайГаз» и «Газпром».

В автопробеге принимают участие 15 грузовых, легковых автомобилей и автобусов, в качестве моторного топлива техника преимущественно использует СПГ.

Заправку транспорта природным газом (метаном) обеспечивают компании-участники проекта: в Китае — Kunlun Energy Company Limited (входит в CNPC), в Казахстане и России — «Газпром газомоторное топливо».

Передвижной автогазозаправщик компании «Газпром газомоторное топливо» обеспечивает дозаправку техники сжиженным природным газом на протяжении всего маршрута. Автор фото: пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО».

Сжиженный природный газ (СПГ/LNG) – это природный газ (метан), охлажденный до температуры - 162 градуса. При охлаждении метан переходит в жидкое состояние, при этом его объем уменьшается в 600 раз. СПГ реализуется потребителям через криоАЗС, на которых также может осуществляться заправка КПГ, регизифицированного из СПГ. В качестве наиболее перспективных сегментов применения СПГ в качестве топлива рассматривается автомобильный магистральный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника. Использование СПГ увеличивает пробег транспортного средства без дозаправки более чем в 3 раза.

Маршрут автопробега «Газ в моторы» проложен по международному транспортному коридору (МТК) «Европа — Китай».

В настоящий момент колонна автомобилей на природном газе уже полностью прошла китайский участок маршрута, расстоянием в 4 640 км и пересекла казахстанскую границу. На территории Казахстана пробег пройдет через Алматы, Тараз, Туркестан, Кызылорда, Аральск, Актобе.

В Россию «Газ в моторы» прибудет 23 сентября. Первым российским городом на маршруте станет Оренбург, затем автомобили на метане проедут через Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, Владимир и Торжок. Финиш автопробега запланирован на 4 октября в Санкт-Петербурге в рамках VII Петербургского международного газового форума.

Маршрут международного автопробега на природном газе «Газ в моторы».

Как говорят организаторы, «Газ в моторы» — это не просто очередной пробег техники, а масштабный международный проект, призванный показать и доказать эффективность использования природного газа в качестве моторного топлива, а также определить перспективные локации для строительства новой газозаправочной инфраструктуры на транспортном маршруте «Европа—Китай». После завершения автопробега организаторы планируют подсчитать реальный экономический эффект от использовании метана в качестве моторного топлива на технике автопробега.

МИРОВОЙ ОПЫТ

На сегодняшний день во всем мире более 25 млн автомобилей используют природный газ в качестве моторного топлива. Страны-лидеры по развитию газомоторного рынка: Китай, Индия, Пакистан, Иран, Аргентина, Бразилия и Италия.

У России – огромные перспективы для использования природного газа в качестве моторного топлива. На территории страны расположено 40% всего мирового запаса метана — около 150 трлн кубометров. Однако существует ряд мифов о метане, которые уже давно не имеют ничего общего с реальностью.

МИФЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

1. Стоимость газомоторного топлива растет

Это один из главных мифов о газомоторном топливе последних дней. Под термином газомоторного топлива подразумевается два вида газа — пропан-бутановая смесь и природный газ (метан/EcoGas). Повышение цены касается только пропан-бутановой смеси, а природный газ (метан) сегодня в среднем по России стоит 14 руб. за 1 кубометр. Это в три раза дешевле традиционных нефтяных видов топлива. При этом по расходу 1 кубометр метана эквивалентен 1 л бензина.

2. Недостаточно газозаправочной инфраструктуры

Сегодня в России действует сеть из более 330 газозаправочных станций. Большая часть из них принадлежит «Газпрому». В период с 2015 по 2018 годы компанией построены 70 современных газозаправочных объектов. В планах «Газпрома» - создание опорной газозаправочной сети из 500 объектов.

3. Газомоторную технику невозможно купить

В Российской Федерации в заводском исполнении выпускается порядка 150 моделей техники на метане. Это легковые автомобили, автобусы, коммунальная техника, грузовой и легкий коммерческий транспорт.

В 2017 году «АВТОВАЗ» выпустил в продажу битопливный автомобиль на природном газе LADA Vesta CNG, совсем скоро на рынок выйдет и газомоторная LADA Largus.

Техника российских автопроизводителей в международном автопробеге «Газ в моторы»

Кстати, в международный автопробег «Газ в моторы» от российских автопроизводителей отправились: грузовой автомобиль УРАЛ 4320-6951-16 на сжиженном и компримированном природном газе от автомобильного завода «Урал», LADA Vesta CNG представляет «АВТОВАЗ», от «Ульяновского автомобильного завода» в пробеге участвует битопливный УАЗ ПИКАП на метане, группа компаний «КАМАЗ» отправила в автопробег газодизельный автомобиль KAMAZ-5490 NEO на СПГ, группа компаний «РариТЭК», осуществляющая разработку газовых версий двигателей и большинства моделей грузовой и пассажирской техники, участвует в автопробеге с газомоторными автомобилями:КАМАЗ-43118, Hyundai 78 и пассажирским автобусом LOTOS 105.