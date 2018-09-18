Победители премии Эмми 2018

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-18T21:03:39+03:00

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За главный приз этом году схватились сериалы - представители самых разных жанров: русско-шпионский триллер «Американцы», биографическая драма "Корона", антиутопия "Рассказ служанки", винтажное фэнтези "Очень странные дела", слезливая мелодрама "Это мы" и псевдонаучная фантастика "Мир Дикого Запада".

А так выглядит полный список награждений:

Лучший драматический сериал: «Игра престолов»;

Лучший комедийный сериал: «Удивительная миссис Мейзел»;

Лучший мини-сериал: «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»;

Лучший актёр в драматическом сериале: Мэттью Риз («Американцы»);

Лучшая актриса в драматическом сериале: Клэр Фой («Корона»);

Лучший режиссёр драматического сериала: Стивен Долдри («Корона»);

Лучший сценарий драматического сериала: Джо Вейберг и Джоэль Филдс («Американцы»);

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж («Игра престолов»);

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»);

Лучший актёр комедийного сериала: Билл Хейдер («Барри»);

Лучшая актриса комедийного сериала: Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»);

Лучший режиссёр комедийного сериала: Эми Шерман-Палладино («Удивительная миссис Мейзел»);

Лучший сценарий комедийного сериала: Эми Шерман-Палладино («Удивительная миссис Мейзел»);

Лучший актёр второго плана комедийного сериала: Генри Винклер («Барри»);

Лучшая актриса второго плана комедийного сериала: Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»);

Лучший актёр в мини-сериале: Даррен Крисс («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»);

Лучшая актриса в мини-сериале: Реджина Кинг («7 секунд»);

Лучший режиссёр мини-сериала: Райан Мерфи («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»);

Лучший сценарий мини-сериала: Уильям Бриджес и Чарли Брукер («Черное зеркало», эпизод «USS Callister»);

Лучший актёр второго плана в мини-сериале: Джефф Дэниелс («Забытые богом»);

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Мерритт Уивер («Забытые богом»).

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В этом году по количеству номинаций вновь лидирует «Игра престолов» — у нее их 22. За ней следует второй сезон «Мира Дикого Запада» с 21 номинацией. Оба сериала претендуют на звание лучшей драмы. Всего у канала HBO 108 номинаций. Самый яркий шпионский триллер года «Убивая Еву» поборется за статуэтку в категории «Лучший сценарий», а его звезда Сандра О — за звание лучшей актрисы драматического сериала.

В категории «Лучший мини-сериал» представлены «Патрик Мелроуз» и «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче», а вместе с ними номинациями отмечены и исполнители главных ролей – Бенедикт Камбербэтч и Даррен Крисс. (подробности)