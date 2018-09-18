СЕГОДНЯ 20:33 2018-09-18T20:55:09+03:00

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Поклонники скандального артиста Прохора Шаляпина оперативно сообщают в СМИ подробности его личной жизни. Так некоторое время назад читательница «КП» прислала в редакцию видео из столичного супермаркета, где с тележкой, заполненной продуктами, гордо вышагивал Прохор Шаляпин с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. До сих пор не ясно, что связывает певца и пианистку — дружба, пиар или любовь.

Судя по всему, отношения парочки развиваются стремительно. Читатель «Комсомолки» прислал в редакцию фото Виталины и Прохора из ЗАГСа. Что там делали Шаляпин и Цымбалюк-Романовская сложно сказать. За артистами в ЗАГС «народный папарацци», к сожалению, не осмелился пойти.

Прохор Шаляпин отправился в ЗАГС бывшей женой Джигарханяна. Фото Константина Иванова

- Что вы к нам прицепились? Мы просто друзья, - раздраженно ответил на наш звонок с просьбой прокомментировать фото у дверей ЗАГСа Шаляпин.

Виталина тоже была немногословна.

- У нас там были свои дела. Теперь мы должны отчитываться о каждом своем шаге? -засмеялась бывшая жена Армена Джигарханяна.

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Что же связывает экс-супругу Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую со скандальным певцом Прохором Шаляпиным? Роман по расчету, пиар или правда любовь? Этим вопросом одна из читательниц «Комсомолки» задалась ещё пару недель назад, прислав в редакцию видео Шаляпина с бывшей женой Джигарханяна, которые на пару закупались в супермаркете продуктовым набором (подробности)

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