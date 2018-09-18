2018-09-18T23:30:15+03:00
В мире

Мигрант, подозреваемый в убийстве в Хемнице, отпущен на свободу

За три недели следователи не смогли выяснить, кто убил коренного немца
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В этом тихом городке начались самые массовые в новейшей истории Саксонии протестные митингиВ этом тихом городке начались самые массовые в новейшей истории Саксонии протестные митингиФото: REUTERS
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Полиция Хемница была вынуждена отпустить беженца Юсуфа А. (Yousif A.), ранее арестованного по подозрению в убийстве местного жителя. Напомним, вечером 25 августа, под День города, здесь произошла массовая драка между «нашими» и «не нашими». Что толком произошло — до сих пор не ясно; по одной из версий, беженцы пристали к девушке, а группа местных (включая «не испорченных толерантностью» русских немцев) попыталась её защитить. Но силы были не равны — трёх парней порезали. Один из них, немец с кубинскими корнями Даниэль Хиллиг, позже скончался в больнице.

Тогда в тихом 250-тысячном городке (который при бывшей Восточной Германии назывался «Карл-Маркс-Штадт» и, честно сказать, взирал на западные «либеральные ценности» с ватным скепсисом) начались самые массовые в новейшей истории Саксонии протестные митинги. Против открытых границ, бесчинств мигрантов и всей внутренней политики официального Берлина.

Крупные СМИ незамедлительно объявили демонстрантов «сборищем неонацистов» (оно ведь верно: с национальным флагом маршируешь — значит, скинхед, да). Справедливости ради, один нацист на десять тысяч манифестантов всё-таки был, кинул зигу, что журналисты сразу отсняли под нужными ракурсами. Смотрите, они, мол, там все такие. Но на самом деле большинство демонстрантов — рядовые немцы, сторонники заседающей в Бундестаге партии «Альтернатива для Германии», выступающей за дружбу с Россией и против бесконтрольной миграции.

Полиция немедленно пробудилась от летаргического сна, арестовав на три недели двух подозреваемых: 23-летнего сирийца и уже знакомого нам 22-летнего иракца Юсуфа А. Но последнего теперь выпустили. На двух окровавленных ножах, найденных на близ места преступления, отпечатков пальцев Юсуфа не обнаружилось. «Подозрения в его виновности — фантазия прокуроров», — передаёт новостная программа Tagesschau слова адвоката бывшего арестанта.

— Можно рассказывать, что «миграционный кризис» — это всё fake news российских СМИ, а можно вспомнить слова министра МВД Хорста Зеехофера, заявившего, что «[нелегальная] миграция — мать всех проблем Германии», — говорит эксперт по русско-немецким отношениям Андрей Шмидт. — Последняя уголовная статистика ФРГ, действительно, свидетельствует, что преступность на фоне миграционного кризиса пошла на спад. Но красивые цифры достигаются путём манипуляций. Например, убийство мы регистрируем как «причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»; тяжкие телесные, повлекшие смерть, мы регистрируем как «причинение смерти по неосторожности», а преступления малой тяжести не регистрируем вовсе. Если у тебя украли мобильный телефон люди, не говорящие по-немецки, в полиции тебе мягко скажут: иди-ка домой, парень, всё равно никто не найдёт.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из-за стычек «правых» и «левых» радикалов в Германии пострадали несколько человек

Беспорядки в немецком городе Хемниц произошли во время демонстрации, поводом для которой стало убийство жителя ФРГ (подробности)

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