В Сирии пропал самолет ИЛ-20 ВКС России с 14 военными на борту

СЕГОДНЯ 02:14 2018-09-18T03:29:21+03:00

Радиолокаторы зафиксировали пуски ракет с французского фрегата, находившегося в этом районе [обновляется]

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В Сирии 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем самолета ИЛ-20 ВКС России, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства боевое воздушное судно шло над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья. Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по объектам в сирийской провинции Латакия. В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в этом районе.

На борту пропавшего Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на город Латакия. Сирийские власти сообщили, что удар был нанесен со стороны моря. В результате обстрела были ранены семь человек. Удар пришелся по промышленным предприятиям и электростанции в Сакубии.

Между тем, Израиль отказался комментировать пропажу российского самолета. "Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.