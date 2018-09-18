В результате ракетной атаки в Латакии пострадали семь человек
Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на город Латакия. Об этом сообщили в органах безопасности страны.
В результате обстрела были ранены семь человек. Удар пришелся по промышленным предприятиям и электростанции в Сакубии. Сирийские власти полагают, что это были беспилотники и ракеты, которые обстреливали город со стороны моря.
«Ракета упала на реке Такани и в районе Заказкания», — сказал глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.
Как передает РИА Новости, бомбили заводы по производству бытовой химии и по производству алюминия.
Как писал сайт kp.ru, 15 сентября появилась информация об очередной атаке военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии. Боевые самолеты еврейского государства влетели в воздушное пространство САР и выпустили снаряды в районе международного аэропорта Дамаска. При этом силам противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии удалось сбить несколько ракет.
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