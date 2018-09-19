2018-09-19T16:38:33+03:00
Политика

Русский язык во Львове и области запретили в любом виде

Инициативу хотят распространить на всю Украину
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В канве общеукраинской борьбы с русским языком русский язык уже запрещен на Украине как язык обучения. Фото ТАСС/ Мария ФроловаВ канве общеукраинской борьбы с русским языком русский язык уже запрещен на Украине как язык обучения. Фото ТАСС/ Мария Фролова
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Украина ведет внутри себя войну. Жестокую, беспощадную и ... безопасную для себя. Потому что Украина воюет памятниками, книгами и фильмами. Которые ответить сиюминутно не могут. Они отвечают потом - деградацией и отупением населения, снижением мозгового потенциала и прочими неприятными в современном мире последствиями.

Но и этого нынешним украинским властям мало. В канве общеукраинской борьбы с русским языком, напомним, русский язык уже запрещен на Украине как язык обучения, депутаты Львовского областного совета ввели запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Решение поддержали 57 депутатов при 47 необходимых голосах. Сформулирован запрет как «установлении моратория на любое публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области».

Получается, что любые гастроли и выступления на русском языке запрещены. Книги на русском языке в библиотеках, по логике, тоже запрещены. Петь песни на русском языке нельзя. Даже говорить на улице, получается, на русском тоже нельзя, потому что место публичное, а русский язык сам по себе есть не что иное, как «русскоязычный культурный продукт». Вы будете смеяться, но продукты с этикетками на русском языке, которых выше крыши и в самом Львове и его окрестностях, тоже подпадают под запрет. Или, выражаясь, на культурной львовской мове - «подпадают под мораторий». То есть «підпадають під мораторій».

Можно, конечно, порадоваться, что пока еще не запретили читать вслух Гоголя или Пушкина на собственной кухне, но это если негромко, чтобы соседи не услышали. А то пришьют публичность - и пиши пропало. А с другой стороны, должен же быть у укропатриотов еще и хоть какой-то резерв для дальнейшего продвижения по антирусскому вектору.

А что в том же Львове большая часть населения говорит по-русски, а «ридну мову слабо розумиет», депутатов абсолютно не волнует. Более того, они намерены распространить свою инициативу на всю Украину и хотят обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение «аудиовизуальных произведений» на русском языке на Украине вообще.

Интересно, а смогут ли общаться на украинском сами депутаты между собой, и не парализует ли мораторий на русский язык работу Львовского облсовета?

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