МВД - о "расследовании" Bellingcat про Петрова и Боширова: База ФМС не отличает сотрудников ГРУ

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-19T16:32:36+03:00

Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес ФОТО Russia Today / Youtube

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Данные Федеральной миграционной службы (ныне Миграционной службы МВД России) не позволяют отличить сотрудника Главного Разведывательного Управления от гражданского человека. Об этом журналистам заявил после пленарного заседания в Госдуме замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

- Это невозможно, - заявил Зубов, отвечая на соответствующий вопрос про Петрова и Боширова. - Начнем с того, что в УФМС не было подразделений подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет. Они имеют право на выдачу паспортов, но это никак не связано...

Напомним, ранее британский проект Bellingcat опубликовал снимки, на которых якобы были учетные карточки ФМС с фотографиями и персональными данными Петрова и Боширова с пометкой "совершенно секретно". Их почему-то заподозрили в покушении на жизнь семьи предателя Сергея Скрипаля. Подозреваемых россиян британские спецслужбы назвали агентами ГРУ, и опубликовали их фотографии.

В материалах зарубежных СМИ утверждалось, что "данные базы ФМС подтверждают отношение Петрова и Боширова к военной разведке". Петров и Боширов с этим не согласились, и в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес. Они рассказали, что ездили с Солсбери по коммерческим делам, а в свободное от работы время тратили на туристические прогулки по исторической части города.

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