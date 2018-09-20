Пугачева и «Кислота»: отечественный бомонд во главе с Примадонной сходил на премьеру в «Гоголь-центр»

СЕГОДНЯ 00:44 2018-09-20T00:53:59+03:00

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Мы и не предполагали, что такое возможно, но, тем не менее - премьера фильма 26-летнего Александра Горчилина собрала больше звёзд, чем все последние мероприятия в стиле «тяжелый люкс». На самом деле в «Гоголь центре» ты ожидаешь увидеть кого угодно, но не Аллу Борисовну Пугачеву, при всём уважении - просто слишком разные и тусовки, и взгляды на жизнь. Как говорится, два мира - два Шапиро. А вот случилось, пришла Примадонна сразу после празднования пятилетия своих детишек, Гарри и Лизы.

Сергей ЛазаревФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

И Лобода пришла, и Сергей Лазарев, и Николай Басков, и Арман Давлетьяров. И, будем честны - все эти редкие для подобных мест птицы залетели в детище Кирилла Серебренникова не от огромной любви к современному кино. Случилось это в первую очередь потому что фильм продюсировала Нателла Крапивина, известная в шоубизнесовых кругах по своей многолетней работе со Светланой Лободой. К Нателле нашей артисты прислушиваются, поэтому, зная, что в пустышку она не впишется, решили лично оценить проект.

Алла ПугачеваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Работу Горчилина, как режиссёра (до этого он был известен своими актерскими работами в картинах «Лето» и «Ученик») уже отметили на Кинотавре, где ленте «Кислота» дали «Лучший фильм конкурсной программы «Дебют». Фильм взяли в широкий прокат, и не зря. Горчилин снял внятный фильм о своём поколении, вернее о той ее части, которую можно назвать «потерянной». Главные герои разрезают пространство, как Раскольников, задаваясь все тем же вопросом про тварь и право. Но вот только в роли топора выступает кислота. Фильм простой, но от этого не менее страшный. С одной стороны явственно проступает месседж «во всем виноваты равнодушные родители», но Горчилин с ловкостью выскакивает из этого клише, помещая героев в ситуации, где только они отвечают за свои странные поступки.

Ксения СобчакФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Его уже называют «новым мальчиком Банананом» и «новой Германикой» за реализм и трепетное отношение к проблемам юных. У него были хорошие учителя - одна из первых полноценных работ Горчилина в качестве актёра как раз была в ее картине «Да и да». «Старая», то есть привычная нам Валерия Гай Германика на премьере также была. Не смогла пропустить премьеру и главный ньюсмейкер минувшего дня, Ксения Собчак, которая внезапно оказалось беременной по сообщению СМИ.

Валерия Гай ГерманикаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Пришёл и Леонид Парфенов, и недавний герой серебренниковского «Лета» Роман Билык с женой. Все в итоге перемешались - и попса, и интеллигенция, и юные актёры, которые, конечно выделялись залихватским видом и оригинального кроя нарядами. И дружно ждали, когда же можно будет пойти смотреть фильм. Пока чинили проектор, Нателла Крапивина рассказала нам, как вообще вышло, что пришла Пугачева. Оказалось, продюсер и не планировала звать Примадонну, справедливо предполагая, что Алла вряд ли куда-то пойдёт. Действительно, певица крайне избирательно последние годы выходит в свет и чаще всего, конечно же, отказывает - толчея, суета, вспышки в лицо... Поэтому звать Пугачеву было бы, конечно, очень самонадеянно. Но на самом деле Примадонна всегда интересовалась молодым незнакомым племенем, с юных лет старалась быть в курсе всего самого актуального, водила дружбу с топовыми рокерами, будучи олицетворением эстрады (даже записалась в одной песне с Вячеславом Бутусовым). А тут плюс ещё Крапивина, которая всегда максимально корректно с ней общалась, что, видимо, и сыграло главную роль в желании Аллы прийти на показ. Судя по тому, что она осталась до конца, фильм ей понравился.