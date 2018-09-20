Центр мужского здоровья
Помните о том, что болезнь гораздо проще вылечить на ранней стадии, поэтому откладывать визит к урологу-андрологу ни в коем случае не стоит.
В центр мужского здоровья можно обратиться с самыми разными проблемами, такими как:
• воспалительные процессы в органах мочеполовой системы;
• ИППП;
• нарушение гормонального фона;
• эректильная дисфункция;
• снижение оплодотворяющей способности спермы;
• опухоли органов половой сферы;
• сексуальные нарушения;
• аномалии половых органов (врожденные или приобретенные).
На первичном приеме уролог-андролог:
• осмотрит наружные половые органы;
• проведет пальцевое исследование простаты;
• задаст вопросы о перенесенных заболеваниях, травмах, операциях и образе жизни;
назначит обследование, которое позволит диагностировать дисфункции мочеполовой системы.
Не забудьте взять с собой всю имеющуюся в наличии медицинскую документацию (например, выписки из истории болезни, результаты УЗИ органов мошонки, заключения специалистов), которая так или иначе связана с вашей проблемой. Подробно расскажите врачу о том, какие симптомы вас беспокоят.
Одним из основных исследований является спермограмма. Давайте более подробно поговорим о том, какие показатели оценивает врач и какие нарушения можно выявить с помощью этого анализа.
Общее количество эякулята не должно быть менее полутора миллилитров. Снижение объема спермы может свидетельствовать о воспалении предстательной железы (простатите), гормональном дисбалансе, некоторых наследственных патологиях или стрессе.
Концентрация половых клеток в 1 мл не должна быть менее 15 миллионов при их общем количестве не менее 39 миллионов. Снижение числа сперматозоидов нередко имеет место при крипторхизме, варикоцеле, хронических воспалительных процессах в органах малого таза, гормональном дисбалансе и в ряде других случаев.
Диагностика - важная часть лечения заболеваний репродуктивной системы.
Очень важным показателем является подвижность сперматозоидов. Специалисты делят половые клетки на несколько групп и подсчитывают их процентное соотношение в исследуемом образце. В норме в эякуляте должно содержаться:
• не менее 25% клеток с прямолинейным движением и скоростью не менее 25 мкм/сек
• или не менее 50% клеток с прямолинейным движением вне зависимости от того, насколько высока их скорость.
Специалисты также исследуют половые гаметы на наличие особенностей строения головки, шейки и жгутика. Тератозооспермия (наличие в образце более 50% клеток с неправильной морфологией) нередко выявляется у пациентов с ферментопатией, хромосомными аномалиями, а также у тех, кто перенес вирусные заболевания или подвергся воздействию радиации.
Кроме того, специалисты могут определить наличие в эякуляте крови, гноя и бактерий.
Спермограмма не единственное исследование, которое требуется для диагностики нарушений репродуктивной системы. Основываясь на сведениях, полученных во время приема, уролог-андролог может назначить:
• клинический и биохимический анализы крови;
• анализы на ИППП;
• комплекс лабораторных тестов на определение концентрации половых гормонов и гормонов щитовидной железы;
• MAR-тест;
• HBA-тест;
• TUNEL-тест;
• анализ на простатический специфический антиген (общий и свободный);
• микроскопию секрета, выделяемого простатой, а также посев секрета на условно-патогенную микрофлору;
• ультразвуковые исследования предстательной железы, органов мошонки и полового члена, которые могут быть дополнены допплерографией;
• консультации узких специалистов.
Прием уролога-андролога Садыкова Г.М.
Выбирая центр мужского здоровья, обращайте внимание на квалификацию и опыт специалистов, а также на техническое оснащение медицинского учреждения.
В частности, в сети центров репродукции и генетики Нова Клиник используется самое современное диагностическое оборудование, благодаря которому можно выявить даже мельчайшие нарушения, а многолетний практический опыт урологов-андрологов позволяет своевременно вылечить обнаруженные заболевания.
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