2018-09-20T18:59:21+03:00
Спорт

Три года санкций для российского спорта позади. ВАДА восстановило в правах РУСАДА

Решение было принято после собрания, которое прошло на Сейшельских островах
Евгений НЕСЫНВалерия ЛЫСЕНКО
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Большинство из 12 членов исполкома оказались "за" насБольшинство из 12 членов исполкома оказались "за" насФото: REUTERS
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Российское антидопинговое агентство было официально восстановлено в правах в четверг, 20 сентября. Это стало известно по итогам заседания ВАДА, которое прошло на Сейшельских островах.

Большинство из 12 членов исполкома оказались "за" нас. По предварительной информации, 9 были "за", 2 - "против", 1 - воздержался. Информацию вскоре подтвердил президент ВАДА Крейг Риди. Последние годы РУСАДА не восстанавливали в правах из-за двух проблем. Первое - требовали признать доклад Ричарда Макларена, второе - дать доступ к опечатанным СК по делу Григория Родченкова допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории.

- Сегодня мы приняли важное решение восстановить РУСАДА в правах, признав соответствующим кодексу. Это решение предусматривает четкий график, по которому должен быть предоставлен доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. В случае, если это не будет выполнено, комитет по соответствию признает РУСАДА снова не соответствующим кодексу, - официально заявил глава ВАДА Крейг Риди.

Неделю назад после переговоров стало известно, что после признания нашей стороной доклада Шмидта, который, в целом, повторяет тезисы доклада Макларена, один из двух главных вопросов был закрыт. А в свою очередь, для решения второго вопроса был предложен альтернативный шаг - после восстановления РУСАДА согласовать визит независимого эксперта для доступа к опечатанным пробам и их последующей проверки.

Напомним, что РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года и с тех пор санкции только лишь продлевались. За это время появились немало публикаций, в частности доклад канадского юриста Ричарда Макларена, основаный на сведениях беглого информатора ВАДА Григория Родченкова.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Бывший глава РУСАДА Рамил Хабриев пояснил в интервью Радио "Комсомольская правда", что же будет дальше после этого решения.

- Что касается принятия решения о восстановлении РУСАДА, это не предполагает пересмотр санкций, которые были приняты в отношении конкретных спортсменов. Это даст возможность самостоятельно проводить весь комплекс антидопинговых мероприятий у нас в стране. Не будет поводов для того, чтобы принимать агрессивные меры в отношении олимпийского комитета, паралимпийского комитета, конкретных федераций, - отметил Хабриев.

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У российского спорта 20 сентября очередной час «Х». Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на Сейшельских островах должен решить, восстанавливать ли в правах РУСАДА - российское антидопинговое агентство. И впервые у нас есть шанс выйти из под санкций. (подробности)

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