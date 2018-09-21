Две любви Ольги Книппер-Чеховой

СЕГОДНЯ 15:16 2018-09-21T15:38:48+03:00

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Русская актриса с немецкими корнями, она стала признанной королевой МХАТа. Ученица Немировича-Данченко, сокурсница Мейерхольда, сценическая партнерша Станиславского, Ольга Книппер-Чехова стояла у самых истоков театра.

Актёрская судьба ее начиналась сложно. Авторитарный отец будущей актрисы запрещал дочери заниматься театром, мечтая видеть её художницей. Окончив женскую гимназию, Ольга Леонардовна долго «жила барышней». Но после скоропостижной смерти отца всё изменилось: несмотря на то, что теперь ей самой приходилось зарабатывать на жизнь, зато появилась возможность участвовать в любительских спектаклях. Поступить к знаменитому Ленскому в студию при Малом театре ей не удалось, но в 1895-м году она прошла в Музыкально-художественное училище в класс Немировича-Данченко, по окончании которого в 1898-м году, в тридцать лет, была принята в только что созданный Московский Художественный театр.

– Несомненно, Ольга Книппер-Чехова в любом случае вошла бы в историю МХАТа и театрального искусства. Но вопрос: сохранялся ли бы интерес к её личности и частной жизни, если бы не ещё одна любовь, хронологически длившаяся значительно меньше, чем любовь к театру. Речь идёт о её любви к мужу – Антону Павловичу Чехову, - рассказывает доктор филологических наук, профессор кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института им. А.М.Горького Галина Завгородняя. (В преддверие юбилея в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» прошла мультимедийная лекция о жизни и творчестве выдающейся актрисы, жены и музы Антона Павловича Чехова).

Впервые Антон Павлович увидел Ольгу Книппер на репетиции спектакля «Царь Федор Иоаннович», где она играла царицу Ирину. На момент знакомства они были уже не молодые люди: ей 30, ему 38. Писатель был покорён образом Ирины.

Семья русского писателя А.П.Чехова в 1900 году. Сидят - мать Е.Я.Чехова, А.П.Чехов. Стоят - сестра писателя М.П.Чехова и жена О.Л.Книппер-Чехова. Фотохроника ТАСС

Осенью он писал из Ялты другу Алексею Суворину: "Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность - так хорошо, что даже в горле чешется... Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину".

Ольга Леонардовна, конечно, заметила писателя сразу: «Мы все были захвачены необыкновенно тонким обаянием его личности, его простоты, его неумения «учить», «показывать».

Актриса делилась своими воспоминаниями: «Бывают в жизни большие, светлые праздники. Таким светлым праздником был в моей жизни 1898 год — год моего окончания драматической школы Филармонического училища в Москве, год открытия Московского Художественного театра, год моей встречи с А. П. Чеховым. И ряд последующих лет был продолжением этого праздника».

Знакомство продолжилось благодаря сестре писателя Марии Павловне. И в мае 1901-го год Ольга Леонардовна и Антон Павлович обвенчались.

- Союз этот был более чем неординарен, что давало пищу разного рода кривотолкам, - отмечает Галина Завгородняя. – Говорили, будто актриса женила на себе драматурга, чтобы добиться успеха в театре. Чехов, слабый здоровьем, жил в Ялте, а Ольга Леонардовна – в Москве».

Их брак продлился чуть более трех лет – до самой смерти Антона Павловича. Умер писатель в Германии. Чтобы доставить тело мужа в Россию, Ольге Леонардовне пришлось нанять вагон-холодильник, в котором обычно перевозились морепродукты. Но и этот факт породил кучу злобных, осуждающих комментариев. С уходом любимого мужа у Ольги Книппер осталась одна любовь – к театру, которому и посвятила всю свою оставшуюся жизнь. Актриса создала на сцене образ чеховской женщины. Она играла Раневскую в «Вишневом саде», Сарру в «Иванове», Аркадину в «Чайке», Машу в «Трёх сёстрах» и Елену Андреевну в «Дяде Ване».

В начале 20-х годов в составе качаловской группы гастролировала по Европе и Америке со спектаклями МХАТа. Помимо чеховских женщин из интересных ролей, ею сыгранных – Настя в горьковском «На дне» и Марья Александровна Москалева в «Дядюшкином сне» Достоевского. И, разумеется, редко какой актёр минует участия в бессмертных пьесах «Горе от ума» и «Ревизор» - (в 10-е годы Книппер-Чехова играла Анну Андреевну, а в 30-е – Хлёстову).

В 1937-м году О.Л.Книппер-Чеховой присвоено звание «Народная артистка СССР».

В последний раз на сцену она вышла в 1950-м году в роли графини Чарской в инсценировке романа «Воскресенье».

Умерла актриса в возрасте девяноста лет. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с мужем – Антоном Павловичем Чеховым.

Из письма Чехова к Книппер-Чеховой, 20 апреля 1904 г., Ялта:

«Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего неизвестно… Будь здорова, не скучай, не хандри, скоро увидишься со своим супругом. Обнимаю тебя и дергаю за ножку.

Твой А».