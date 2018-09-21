«Такой Кристину мы не видели»: Орбакайте подстриглась под мальчика

СЕГОДНЯ 15:39 2018-09-21T17:08:50+03:00

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— Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты! — написала в Инстаграме Кристина Орбакайте, опубликовав фотосессию для нового глянца «Флакон».

orbakaite_k Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!

На фото знаменитая певица показала свою новую мальчишескую стрижку и пепельный цвет волос.

Поклонники 47-летней красотки запаниковали, мол, верните Кристине косы, в последний раз она так коротко стриглась лишь в детстве для фильма «Чучело».

— И то тогда Алла Борисовна Пугачева, мама Кристины, запретила ей стричься наголо. Поэтому Кристину лишь коротко подстригли, а чтобы она в кадре выглядела лысой, ей надевали каждый раз специальную накладку, которую изготовили кудесники на «Мосфильме», — рассказали «КП» поклонники певицы.

Кристину лишь коротко подстригли, а чтобы она в кадре выглядела лысой, ей надевали каждый раз специальную накладкуФото: кадр из фильма

— Успокойтесь, и на этот раз Кристина осталась со своими локонами. Посмотрите ее свежие фото, волосы при ней. Это просто на модной съёмке на неё надели парик, — заверили «Комсомолку» друзья Кристины Орбакайте.