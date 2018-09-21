2018-09-21T17:08:50+03:00
Звезды

«Такой Кристину мы не видели»: Орбакайте подстриглась под мальчика

Пользователей сети удивил новый имидж Кристины Орбакайте
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Привычный образ Кристины Орбакайте.Привычный образ Кристины Орбакайте.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

— Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты! — написала в Инстаграме Кристина Орбакайте, опубликовав фотосессию для нового глянца «Флакон».

orbakaite_korbakaite_k
Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!
7258 отметок «Нравится»103 комментариевInstagram

На фото знаменитая певица показала свою новую мальчишескую стрижку и пепельный цвет волос.

Поклонники 47-летней красотки запаниковали, мол, верните Кристине косы, в последний раз она так коротко стриглась лишь в детстве для фильма «Чучело».

— И то тогда Алла Борисовна Пугачева, мама Кристины, запретила ей стричься наголо. Поэтому Кристину лишь коротко подстригли, а чтобы она в кадре выглядела лысой, ей надевали каждый раз специальную накладку, которую изготовили кудесники на «Мосфильме», — рассказали «КП» поклонники певицы.

Кристину лишь коротко подстригли, а чтобы она в кадре выглядела лысой, ей надевали каждый раз специальную накладку Фото: кадр из фильма

Кристину лишь коротко подстригли, а чтобы она в кадре выглядела лысой, ей надевали каждый раз специальную накладкуФото: кадр из фильма

— Успокойтесь, и на этот раз Кристина осталась со своими локонами. Посмотрите ее свежие фото, волосы при ней. Это просто на модной съёмке на неё надели парик, — заверили «Комсомолку» друзья Кристины Орбакайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Песков назвал позитивным восстановление в правах РУСАДА
Украинские десантники захватили штаб американской бригады на учениях в Германии
Появилось видео с места взрыва в Донецке
Россия до конца года обжалует решение суда в Гааге по компенсации "Нафтогазу"
Противолодочный корабль «Североморск» обеспечит безопасность в Индийском океане
В Китае заблокировали стриминговую платформу Twitch
Песков заявил, что Путин не сердился на Асада из-за Ил-20
Лидер группы U.D.O. Удо Диркшнайдер задумался о российском гражданстве
Путин выразил соболезнования президенту Танзании в связи с крушением парома на озере Виктория
Ученые нашли способ похудеть без диет и спорта
Путин намерен «сверить часы» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Топилин: необходимо сокращать разницу в зарплатах мужчин и женщин
Счетная палата предложила усилить контроль за финансированием строек в регионах
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США
Российские машины для подготовки лыжных трасс делают в Вологодской области
«Санкционная истерика в Вашингтоне»: Песков назвал новые санкции США попыткой вытеснить с рынка главного конкурента
Орешкин: Увеличение экономической активности женщин ускорит рост ВВП
Песков заявил, что никаких наметок по новой встрече Путина и Трампа пока нет
Топилин рассказал о сокращении списка запрещенных для женщин профессий
Лавров заявил о согласовании конкретных границ демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе
Стало известно, чем «божественные» «Тюльпаны» и «Пионы» напугали США
Польские власти готовы разместить американскую военную базу на востоке страны
В Нью-Йорке женщина с ножом напала на людей в круглосуточном детском саду
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции