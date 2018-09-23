2018-09-23T01:18:55+03:00
Спорт

Бой Джошуа - Поветкин: британец отправил в нокаут Александра в седьмом раунде встречи

Британский спортсмен отстоял звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Энтони Джошуа победил Александра Поветкина.Энтони Джошуа победил Александра Поветкина.Фото: REUTERS
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В субботу, 22 сентября, в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" прошел большой вечер бокса. Главным событием которого стала встреча британца Энтони Джошуа и россиянина Александра Поветкина в бою за звание чемпиона мира среди профессионалов. Джошуа защищал три чемпионских пояса - по версиям WBA (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Этой встречи ждали очень долго и для Поветкина это был второй в карьере шанс вернуть себе звание чемпиона. Он потерял его в октябре 2013 года, уступив Владимиру Кличко по очкам в бою, который прошел в Москве.

Энтони Джошуа появился на ринге под яркие вспышки пламени. Фото: REUTERS

Энтони Джошуа появился на ринге под яркие вспышки пламени.Фото: REUTERS

В марте этого года Поветкин уже дрался на британской земле. В Кардиффе в марте он в пятом раунде отправил в нокаут британца Дэвида Прайса и подтвердил свое звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии WBA. Этим титулом уже владел британец Джошуа. Вскоре контракт на бой Джошуа - Поветкин был подписан и россиянин получил шанс вернуть себе чемпионский пояс. В соперниках же был молодой боксер, который победил Владимира Кличко в 2017 году, после чего тот завершил профессиональную карьеру.

Эти два боксера впервые сошлись лицом к лицу в ринге. Фото: REUTERS

Эти два боксера впервые сошлись лицом к лицу в ринге.Фото: REUTERS

У Поветкина в Лондоне была большая команда и группа поддержки. Среди них - чемпион мира среди профессионалов по боксу Дмитрий Бивол. А кроме того, отдельно удачи в бою с Джошуа россиянину Поветкину пожелал украинский спортсмен Александр Усик, который летом этого года победил в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве Мурата Гассиева. После чего Усика едва не растерзали на Украине политики различными заявлениями. Но Александр подтвердил, что прекрасно общается со всеми русскими и пожелал хорошего боя Поветкину.

Украинец Александр Усик - в числе зрителей боя Джошуа - Поветкин. Фото: REUTERS

Украинец Александр Усик - в числе зрителей боя Джошуа - Поветкин.Фото: REUTERS

- Мы побывали за последние пару лет в разных передрягах. Я сделал всё, что мог. Теперь его выход. Сам факт такого боя с лучшим тяжеловесом, это уже для нас круто, - писал за несколько часов до поединка в личном Инстаграме промоутер Поветкина Андрей Рябинский, много сделавший для организации боя против Джошуа.

Выход Поветкина на бой в Лондоне. Фото: REUTERS

Выход Поветкина на бой в Лондоне.Фото: REUTERS

Соперник у Поветкина был очень грозным - Джошуа провел 21 бой на ринге, 20 из которых выиграл нокатом и лишь в последнем провел все 12 раундов в бою. Поветкин же еще никогда до того дня не проигрывал нокаутом. И в начале боя все шло неплохо для русского боксера. Но все же в 7 раунде Джошуа смог включить внутренние резервы и сначала отправил Поветкина в нокаут, после чего тот упал, но смог встать. Однако второй точный удар снова отправил Поветкина на пол ринга. И бой был остановлен. Джошуа защитил все свои чемпионские пояса, Поветкину сразу же бросились оказывать медицинскую помощь и проверять здоровье.

Россиянин отстоял семь раундов против британского боксера. Фото: REUTERS

Россиянин отстоял семь раундов против британского боксера.Фото: REUTERS

Для Александра Поветкина это поражение стало первым в карьере, которое он потерпел нокаутом. До того единственной неудачей была встреча с Кличко в октябре 2013 года. Теперь на счету Поветкина 35 побед, 24 - нокаутом и 2 поражения. Боксерский счет Джошуа - 22 победы, 21 из них нокаутом и 0 в графе поражений. Британец сохранил за собой звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

РЕАКЦИЯ

Тина Канделаки в личном Телеграме после боя Поветкина с Джошуа написала:

- В 39 лет ты снова подобрался к вершине и сумел заставить этого холеного англичанина Джошуа понервничать. Шансов победить этого молодого качка и отобрать у него чемпионские пояса было очень мало, все это понимали. Но никто не посмеет сказать хоть одно плохое слово в твой адрес. Мужик!

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