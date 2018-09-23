Открытие фестиваля «Евразийский мост»: Поправившийся Стриженов, беременная Бледанс и роскошная Кожевникова

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-23T14:23:02+03:00

Ялтинский киносмотр третий год встречает гостей со всего мира [фото]

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В 2015 году Никита Михалков придумал и с помощью минкульта РФ и правительства Крыма воплотил идею создания фестиваля, цель которого - показать культурную связь российского полуострова с материковой частью, связь Европы и Азии. Именно поэтому киносмотр Никита Сергеевич назвал «Евразийский мост», что после ввода в эксплуатацию Крымского моста звучит неким пророчеством.

Почему местом проведения стал Крым и его жемчужина Ялта? В Крыму начиналось советское кино, в Крыму его колыбель. Десятки культовых кинокартин, снятых на полуострове, тому прекрасное подтверждение: «3+2», «10 негритят», «Человек-амфибия», «Асса», «Кавказская пленница», «Пираты XX века», «Алые паруса», «Спортлото-82» и многие другие. Ведущий церемонии открытия фестиваля Александр Стриженов заметил:

— По дороге в Ялту из аэропорта в Симферополя я выяснил, что в Google maps нет Крыма, но иностранные гости как-то нас нашли, - подчеркнул режиссёр.

В этом году в конкурсе участвуют игровые и документальные киноленты из Индии, Франции, Алжира, Австрии, Киргизии, Болгарии, Кореи, Боснии и Герцеговины, Черногории, Швеции, Великобритании, Испании, России. В программе кинофестиваля будет представлен и последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие».

Жюри конкурса игрового кино в этом году возглавил актер и режиссер Рашид Маликов из Узбекистана, вместе с ним победителя будут выбирать актрисы Алена Бабенко и Аня Пенчева из Болгарии.

Режиссер Сергей Мокрицкий стал председателем жюри документального кино. Компанию ему составит директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен Финляндии и профессор русского языка, киновед Хонг Санву из Южной Кореи.

Уже по традиции сопредседателем кинофестиваля под эгидой Никиты Михалкова стал сценарист, драматург, режиссёр и актёр Виктор Мережко.

— Моя мечта, чтобы великое русское кино возродилось. Российское кино должно быть не только фестивальным, но и зрительским. Мы должны вернуть советскую систему, когда каждый фильм был бы достоянием зрителей, - заявил Виктор Иванович.

Сам Никита Сергеевич не смог прибыть на открытие «Евразийского моста» из-за недавних проблем со здоровьем, но режиссера ожидают на закрытии кинофестиваля.

49-летний Александр Стриженов в качестве ведущего церемонии в ожидании своей прекрасной соведущей Марии Кожевниковой поприветствовал других гостей фестиваля. Поклонникам постановщика бросилось в глаза, что Стриженов, похудевший несколько лет назад на 50 килограмм, поправился.

Александр СтриженовФото: Предоставлено организаторами

33-летняя актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова на открытие опоздала из-за Ялтинских пробок. Зато ее появление было очень эффектным. Мама троих детей в роскошном туалете поразила гостей своей потрясающей фигурой и цветущим видом.

— Чтобы вовремя выйти на сцену и открыть фестиваль, я приехала заранее, накануне, но поездка из гостиницы до театра имени Чехова затянулась из-за неожиданных пробок, - объясняет Кожевникова. - Мне в шутку сказали, что после открытия Крымского моста у каждого жителя Ялты появилось по второй машине. Я же в Крыму впервые и очень счастлива! Ради этой поездки не смогла быть на 60-летнем юбилее моего отца олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

Мария Кожевникова на открытие опоздала из-за Ялтинских пробокФото: Предоставлено организаторами

Одним из гостей фестиваля стал звезда фильма «Движение вверх» Кирилл Зайцев, сыгравший советского баскетболиста Сергея Белова. Актера сложно узнать, ведь в кино он жгучий брюнет с усами, а в жизни - выбритый блондин. В Крым он прилетел вместе со свой женой.

Одним из гостей фестиваля стал звезда фильма «Движение вверх» Кирилл ЗайцевФото: предоставлено организаторами

Ирина Гринева выбрала для мероприятия нежно-розовое платье со шлейфом. Сложно поверить, что актриса в начале года отметила 45-летие.

Ирина ГриневаФото: Предоставлено организаторами

Алена Бабенко пришла в синем платье в пол, подчёркивающем ее стройное подтянутое тело. Актрисе 46 лет и она уже три года, как бабушка.

Алена Бабенко пришла в синем платье в полФото: Предоставлено организаторами

Каждый год по традиции фестиваль украшает Эвелина Бледанс. Ялта ее малая родина, поэтому актриса пропустить такое событие в любимом городе не смогла. Сопровождал ее 6-летний сынок Семочка. На 49-летнюю артистку было обращено больше всего восхищенных и любопытных взглядов публики. Из желающих сделать с Эвелиной совместное фото выстроилась очередь. Также поклонники Бледанс от души поздравляли ее с беременностью. Напомним, актриса решила стать матерею в третий раз при помощи процедуры ЭКО. Об этом Бледанс рассказала стране на шоу Андрея Малахова, но находятся те, кто не ей не верит, мол, живота-то не видно:

— Живот становится видно на третий месяц. Не верят те, кто никогда не беременел, вот и все, - с улыбкой ответила Бледанс.