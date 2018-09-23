Повторит ли Хабаровск выборный кульбит Приморья

СЕГОДНЯ 18:39 2018-09-23T19:03:53+03:00

Если бы свою кандидатуру в Хабаровске выставил пингвин, то шанс был бы и у пингвина. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин отправился в одну из самых горячих политических точек страны этого сентября — на Дальний Восток, где выбирали губернаторов

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НЕЛЮДИМЫЕ ТЕХНОКРАТЫ

При всем искреннем уважении к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, в России пруд пруди таких губернаторов. Эффективный менеджер, технократ, кабинетный затворник… У них, типовых русских губернаторов, даже пресс-службы одинаковые.

Ну это когда скандал, караул, все горит, все электорально плавится, противник нахально бегает по интернету с флагами и тысячью интервью, и уже пора бы начальнику выйти к народу и вынуждено сказать «братья и сестры»…(Ну выйди, коль страшно, хотя бы к журналистам, попробуй нам все объяснить!)

Нет. Глухая оборона.

Владивосток, помню, был особенно груб.

- Мы не хотим участвовать в этом шоу! – кричала на меня пресс-служба и. о. губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. - Почему он должен что-то комментировать?!

Военный моряк-подводник Тарасенко - деловитый, хороший, трудолюбивый мужик. Никогда не любил публичную политику, в особенности журналистов и «поездки в народ».

Думаю, сам по себе выход из кабинета на свет божий для русских губернаторов-технократов, как Шпорт и Тарасенко, процедура мучительная, как аварийное всплытие для подводника. Да и унизительно это расшаркиваться, отвечать на нудные просьбы, отвечать на заготовленные каверзы… Зачем, мол, русским, это западное шоу?!

Потому куда не забредешь во время выборов на Руси – везде мир и покой. И вместо предвыборной кампании видеосюжет по федеральным телеканалам: президент жмет губернаторскую руку. Все. Народу это достаточно. Проголосует…

Вот только с народом творится что-то странное. Во Владивостоке он назло проголосовал «даже непонятно за кого» (им оказался малоизвестный бизнесмен-коммунист Ищенко, а пострадал трудолюбивый, но нелюдимый Тарасенко). И грянул знаменитый приморский скандал с отменой выборов.

«ГРУША» НАКАУТИРОВАЛА «БОКСЕРА»

В Хабаровске ситуация похожая… Более того в Хабаровске могло рвануть еще живописнее.

Здесь ситуация (простите, хабаровчане) даже на фоне Владивостока – идиотская.

Кандидатом «за кого угодно, лишь бы не за власть» оказался жириновец Сергей Фургал. Типичный технический кандидат, коих тоже на Руси пруд пруди. И на которых стоит российская избирательная имитационная система. «Технический» отбывает коверный номер, исполняя роль Пьеро, спарринг-партнера для планового избиения (элдэпэровец уже участвовал в выборах Шпорта в 2013 году и дисциплинировано разгромно проиграл).

Более того – Фургал уже десять лет работает в Москве депутатом Госдумы, и как уверяют его знакомые, давно обжился в столице, переезжать на Дальний Восток, мягко говоря, не собирается.

Кандидатом «за кого угодно, лишь бы не за власть» оказался жириновец Сергей Фургал

Можно себе представить с каким изумлением (и наверное ужасом?) Фургал узнал, что пусть всего на полпроцента, но опередил в первом туре самого губернатора. Точно так же изумилась бы «груша», нокаутировавшая боксера.

А потом случился феерический позор.

Впервые в мировой истории победитель первого тура заявил, что готов работать заместителем у проигравшего.

И за неделю до второго тура Фургал прошелся со своим «начальником» Шпортом по амурской набережной, обсуждая будущую работу. Это долго и радостно крутило местное телевидение, уничтожая губернаторского конкурента.

«Предатель!» - орала половина Хабаровска, по темноте своей не понимающая тонкости русской политики.

- Все ясно, слили выборы, - вздохнули почти все местные политологи.

Но уже через пару дней, как в хорошем триллере, все снова перевернулась с ног на голову.

При всем искреннем уважении к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, в России пруд пруди таких губернаторовФото: Александра ШОПЕНКО

КАК ОПОМНИЛСЯ ФУРГАЛ

Окружение хабаровского губернатора бортануло меня интеллигентно. Обдав нежностью при первом звонке, они просто не брали трубку. Вежливые люди…

Вячеслав Шпорт, застуканный журналистами у избирательной урны, оказался стандартным губернатором, попавшим в беду.

- Бернард Шоу сказал однажды, - не верьте словам, верьте делам. – промолвил он, - Слова – ничего, дела – все...

Более «человек дела» Шпорт не сказал ничего.

А вот Сергея Фургала словно подменили.

Он голосовал на самой окраине Хабаровска, («здесь живет моя мама») и твердил, что часто бывает тут, в трущобах и знает, как живут люди…

Сергей Фугал голосовал на самой окраине Хабаровска. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

И вдруг…

- Я хочу сказать власти – уйдите пожалуйста, вас народ не хочет, – закричал вдруг на кого-то Фургал. - Я понимаю, дело не во мне, просто людям надоела власть! Но власть не хочет это услышать, не хочет этого понять. Она делают все, чтобы остаться!

- И это кричит человек, который пару дней назад хотел быть замом у Шпорта?! – в изумлении рассматриваю это диво дивное. Причем Фургал вполне мог быть искренним. Понять бы только - сейчас или на набережной?

- Когда вы выбираете жену, вы ее выбираете сами, – продолжал возмущаться Фургал. - Тогда почему нам навязывают тех, кто нами руководит?! Не понравится губернатор – его уберут, какие проблемы (и вдруг с тоской) Назад хода нет. Так уж получилось, нет шагов назад… Я за губернаторское место не держусь, я за звездами не гонюсь, я приму любое решение людей.

- Вас заставили сделать то заявление, на набережной? – подхожу я к Фургалу. - Теперь ваши сторонники называют вас предателем.

(В окружении кандидата мне с обидой рассказали, что Фургала раздавили профессионально - приехали «специальные ребята из Москвы», посадили кандидата в машину и увезли. Вернулся Фургал другим человеком.)

При моем вопросе кандидата качнуло, словно его толкнули.

- Давайте оставим этот разговор на после выборов. Потому что это будет выглядеть так – что я слабый, что я поддался… - побледнел Фургал…

Казалось еще чуть-чуть, и он крикнет: «Да пошли вы все к черту! В аэропорт, в Москву!»

И ВДРУГ - НАХОДЯТСЯ ДЕНЬГИ ДЛЯ НАРОДА

У губернатора Шпорта есть одна большая проблема. Никого в Хабаровске особо не интересует – кто его соперник. Хорош он или плох. Протестное голосование достигло такой осатанелости, что если бы свою кандидатуру выставил пингвин, то шанс был бы и у пингвина. (о том, почему на Дальнем Востоке началась такая протестная свистопляска читайте в моих дальнейших репортажах – В.В.) И самое печальное – от самого Шпорта уже мало что зависит, хотя его команда героически работала в аварийном режиме.

За несколько дней до второго тура губернатор вдруг решил все вопросы, которые не решались годами.

Между турами, например, был возвращен бесплатный проезд для пенсионеров, кроме того в отставку был отправлен глава ненавистного для хабаровчан комитета по рыболовству под лозунгом «в магазинах должна быть доступная рыба по доступным ценам».

(таким образом подтверждается теория о полезности выборов – в случае опасности чиновники, оказывается, способны найти деньги и для народа и принять простейшие кадровые решения)

Кроме того губернатор воспользовался опытом владимирской коллеги – Орловой и выступил перед избирателям с покаянием, дескать, «признаю, не всегда слышал вас».

Но это, похоже, уже мало что меняло. Даже если второй тур Шпорт сможет выиграть у своего «технического кандидата» (пишу в момент неизвестности — подсчет голосов только идет, хотя уже известно, что явка для местных выборов рекордная), это не ответ на главный вопрос – что делать с заполыхавшим в некоторых регионах России протестным голосованием? И смог ли все-таки Дальний Восток докричаться до Москвы?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Полночь

Новоприбывшая журналистка из Владивостока круглыми глазами разглядывала предварительные результаты в пресс-центре.

Подсчитано 79,17 процентов голосов.

Фургал Сергей Иванович 69,66 процента

Шпорт Вячеслав Иванович 27,7 процента

- А я то думала, что это у нас во Владике движуха, а в Хабаровске, будет как вы здесь любите – тихо и предсказуемо. – дивилась она, - Думала, хоть тут высплюсь. А вы Владик за пояс заткнули!

- А то, - гордо кивнули журналисты-аборигены и принялись смаковать слухи. Что будто бы Шпорт уже поздравил Фургала с победой. Что «неправильные" результаты выборов могут еще и отменить. И все еще может изменится – Ищенко, дескать, тоже во Владивостоке лидировал.

Но тут в пресс-центр принесли шампанское… И все в шутку решили, что это Фургал.

- Может ничего в крае не изменится, но наконец-то движуха в нашем сонном болоте, - сказал кто-то тост.

И мы выпили за российские выборы. Чокаясь.

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