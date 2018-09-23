2018-09-23T19:03:53+03:00
Политика

Повторит ли Хабаровск выборный кульбит Приморья

Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин отправился в одну из самых горячих политических точек страны этого сентября — на Дальний Восток, где выбирали губернаторов
Владимир ВОРСОБИН
Поделиться:
Если бы свою кандидатуру в Хабаровске выставил пингвин, то шанс был бы и у пингвина. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАССЕсли бы свою кандидатуру в Хабаровске выставил пингвин, то шанс был бы и у пингвина. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
Изменить размер текста:

НЕЛЮДИМЫЕ ТЕХНОКРАТЫ

При всем искреннем уважении к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, в России пруд пруди таких губернаторов. Эффективный менеджер, технократ, кабинетный затворник… У них, типовых русских губернаторов, даже пресс-службы одинаковые.

Ну это когда скандал, караул, все горит, все электорально плавится, противник нахально бегает по интернету с флагами и тысячью интервью, и уже пора бы начальнику выйти к народу и вынуждено сказать «братья и сестры»…(Ну выйди, коль страшно, хотя бы к журналистам, попробуй нам все объяснить!)

Нет. Глухая оборона.

Владивосток, помню, был особенно груб.

- Мы не хотим участвовать в этом шоу! – кричала на меня пресс-служба и. о. губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. - Почему он должен что-то комментировать?!

Военный моряк-подводник Тарасенко - деловитый, хороший, трудолюбивый мужик. Никогда не любил публичную политику, в особенности журналистов и «поездки в народ».

Думаю, сам по себе выход из кабинета на свет божий для русских губернаторов-технократов, как Шпорт и Тарасенко, процедура мучительная, как аварийное всплытие для подводника. Да и унизительно это расшаркиваться, отвечать на нудные просьбы, отвечать на заготовленные каверзы… Зачем, мол, русским, это западное шоу?!

Потому куда не забредешь во время выборов на Руси – везде мир и покой. И вместо предвыборной кампании видеосюжет по федеральным телеканалам: президент жмет губернаторскую руку. Все. Народу это достаточно. Проголосует…

Вот только с народом творится что-то странное. Во Владивостоке он назло проголосовал «даже непонятно за кого» (им оказался малоизвестный бизнесмен-коммунист Ищенко, а пострадал трудолюбивый, но нелюдимый Тарасенко). И грянул знаменитый приморский скандал с отменой выборов.

«ГРУША» НАКАУТИРОВАЛА «БОКСЕРА»

В Хабаровске ситуация похожая… Более того в Хабаровске могло рвануть еще живописнее.

Здесь ситуация (простите, хабаровчане) даже на фоне Владивостока – идиотская.

Кандидатом «за кого угодно, лишь бы не за власть» оказался жириновец Сергей Фургал. Типичный технический кандидат, коих тоже на Руси пруд пруди. И на которых стоит российская избирательная имитационная система. «Технический» отбывает коверный номер, исполняя роль Пьеро, спарринг-партнера для планового избиения (элдэпэровец уже участвовал в выборах Шпорта в 2013 году и дисциплинировано разгромно проиграл).

Более того – Фургал уже десять лет работает в Москве депутатом Госдумы, и как уверяют его знакомые, давно обжился в столице, переезжать на Дальний Восток, мягко говоря, не собирается.

Кандидатом «за кого угодно, лишь бы не за власть» оказался жириновец Сергей Фургал

Кандидатом «за кого угодно, лишь бы не за власть» оказался жириновец Сергей Фургал

Можно себе представить с каким изумлением (и наверное ужасом?) Фургал узнал, что пусть всего на полпроцента, но опередил в первом туре самого губернатора. Точно так же изумилась бы «груша», нокаутировавшая боксера.

А потом случился феерический позор.

Впервые в мировой истории победитель первого тура заявил, что готов работать заместителем у проигравшего.

И за неделю до второго тура Фургал прошелся со своим «начальником» Шпортом по амурской набережной, обсуждая будущую работу. Это долго и радостно крутило местное телевидение, уничтожая губернаторского конкурента.

«Предатель!» - орала половина Хабаровска, по темноте своей не понимающая тонкости русской политики.

- Все ясно, слили выборы, - вздохнули почти все местные политологи.

Но уже через пару дней, как в хорошем триллере, все снова перевернулась с ног на голову.

При всем искреннем уважении к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, в России пруд пруди таких губернаторов Фото: Александра ШОПЕНКО

При всем искреннем уважении к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, в России пруд пруди таких губернаторовФото: Александра ШОПЕНКО

КАК ОПОМНИЛСЯ ФУРГАЛ

Окружение хабаровского губернатора бортануло меня интеллигентно. Обдав нежностью при первом звонке, они просто не брали трубку. Вежливые люди…

Вячеслав Шпорт, застуканный журналистами у избирательной урны, оказался стандартным губернатором, попавшим в беду.

- Бернард Шоу сказал однажды, - не верьте словам, верьте делам. – промолвил он, - Слова – ничего, дела – все...

Более «человек дела» Шпорт не сказал ничего.

А вот Сергея Фургала словно подменили.

Он голосовал на самой окраине Хабаровска, («здесь живет моя мама») и твердил, что часто бывает тут, в трущобах и знает, как живут люди…

Сергей Фугал голосовал на самой окраине Хабаровска. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Сергей Фугал голосовал на самой окраине Хабаровска. Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

И вдруг…

- Я хочу сказать власти – уйдите пожалуйста, вас народ не хочет, – закричал вдруг на кого-то Фургал. - Я понимаю, дело не во мне, просто людям надоела власть! Но власть не хочет это услышать, не хочет этого понять. Она делают все, чтобы остаться!

- И это кричит человек, который пару дней назад хотел быть замом у Шпорта?! – в изумлении рассматриваю это диво дивное. Причем Фургал вполне мог быть искренним. Понять бы только - сейчас или на набережной?

- Когда вы выбираете жену, вы ее выбираете сами, – продолжал возмущаться Фургал. - Тогда почему нам навязывают тех, кто нами руководит?! Не понравится губернатор – его уберут, какие проблемы (и вдруг с тоской) Назад хода нет. Так уж получилось, нет шагов назад… Я за губернаторское место не держусь, я за звездами не гонюсь, я приму любое решение людей.

- Вас заставили сделать то заявление, на набережной? – подхожу я к Фургалу. - Теперь ваши сторонники называют вас предателем.

(В окружении кандидата мне с обидой рассказали, что Фургала раздавили профессионально - приехали «специальные ребята из Москвы», посадили кандидата в машину и увезли. Вернулся Фургал другим человеком.)

При моем вопросе кандидата качнуло, словно его толкнули.

- Давайте оставим этот разговор на после выборов. Потому что это будет выглядеть так – что я слабый, что я поддался… - побледнел Фургал…

Казалось еще чуть-чуть, и он крикнет: «Да пошли вы все к черту! В аэропорт, в Москву!»

И ВДРУГ - НАХОДЯТСЯ ДЕНЬГИ ДЛЯ НАРОДА

У губернатора Шпорта есть одна большая проблема. Никого в Хабаровске особо не интересует – кто его соперник. Хорош он или плох. Протестное голосование достигло такой осатанелости, что если бы свою кандидатуру выставил пингвин, то шанс был бы и у пингвина. (о том, почему на Дальнем Востоке началась такая протестная свистопляска читайте в моих дальнейших репортажах – В.В.) И самое печальное – от самого Шпорта уже мало что зависит, хотя его команда героически работала в аварийном режиме.

За несколько дней до второго тура губернатор вдруг решил все вопросы, которые не решались годами.

Между турами, например, был возвращен бесплатный проезд для пенсионеров, кроме того в отставку был отправлен глава ненавистного для хабаровчан комитета по рыболовству под лозунгом «в магазинах должна быть доступная рыба по доступным ценам».

(таким образом подтверждается теория о полезности выборов – в случае опасности чиновники, оказывается, способны найти деньги и для народа и принять простейшие кадровые решения)

Кроме того губернатор воспользовался опытом владимирской коллеги – Орловой и выступил перед избирателям с покаянием, дескать, «признаю, не всегда слышал вас».

Но это, похоже, уже мало что меняло. Даже если второй тур Шпорт сможет выиграть у своего «технического кандидата» (пишу в момент неизвестности — подсчет голосов только идет, хотя уже известно, что явка для местных выборов рекордная), это не ответ на главный вопрос – что делать с заполыхавшим в некоторых регионах России протестным голосованием? И смог ли все-таки Дальний Восток докричаться до Москвы?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Полночь

Новоприбывшая журналистка из Владивостока круглыми глазами разглядывала предварительные результаты в пресс-центре.

Подсчитано 79,17 процентов голосов.

Фургал Сергей Иванович 69,66 процента

Шпорт Вячеслав Иванович 27,7 процента

- А я то думала, что это у нас во Владике движуха, а в Хабаровске, будет как вы здесь любите – тихо и предсказуемо. – дивилась она, - Думала, хоть тут высплюсь. А вы Владик за пояс заткнули!

- А то, - гордо кивнули журналисты-аборигены и принялись смаковать слухи. Что будто бы Шпорт уже поздравил Фургала с победой. Что «неправильные" результаты выборов могут еще и отменить. И все еще может изменится – Ищенко, дескать, тоже во Владивостоке лидировал.

Но тут в пресс-центр принесли шампанское… И все в шутку решили, что это Фургал.

- Может ничего в крае не изменится, но наконец-то движуха в нашем сонном болоте, - сказал кто-то тост.

И мы выпили за российские выборы. Чокаясь.

КАК ЭТО БЫЛО

Призрак 90-х на выборах губернатора Хабаровского края: вбросы бюллетеней, угрозы и незаконная агитация

Второй тур отметился рекордной явкой и рекордным числом обращений о нарушениях (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Предварительные итоги второго тура выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018

В регионе идет подсчет голосов избирателей во втором туре выборов губернатора Хабаровского края (подробности, обновляется)

МНЕНИЕ

Политолог Илдус Ярулин: Такой высокой явки в Хабаровском крае никто не ожидал

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края завершился. Данных по итоговой явке еще нет, но имеющиеся цифры уверенно говорят о рекорде. На шесть часов вечера в крае проголосовало 421 тысяча 891 человек (подробности)

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

Скандальные выборы в Приморье отменяет Москва. А самим приморцам - вроде бы пофиг

Голосование во 2-м туре признано недействительным. И впервые на выборах в России предстоит 3-й тур. Спецрепортаж Владимира Ворсобина (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Хабаровского края 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ВОРСОБИН

 
Читайте также
Состоялось освящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни нового храма Святого равноапостольного князя Владимира
20 сентября на месте строительства нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в «Городе на реке Тушино-2018» состоялось освящение и поднятие Купола и Креста на основную главку часовни
Новости 24
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг
Град голов в Санкт-Петербурге! "Зенит" победил "Локомотив" 5:3 в чемпионате России
В Израиле настаивает, что их истребители не прятались за российским Ил-20
В Норвегии россиянина задержали по подозрению в шпионаже
Ученые определили самую вредную для сна позу
В Совете Федерации заявили о возможном закрытии сирийского неба для Израиля
Памфилова о возможности отмены выборов в Хабаровском крае: Преждевременны все эти домыслы
Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом
Посольство Израиля отказалось комментировать брифинг Минобороны по Ил-20
Глава МИД ФРГ пожаловался, что в ЕС узнают о решениях США из Twitter
Шестеро военнослужащих пострадали при взрыве газа в лесу под Парижем
В Малиновском районе Одессы прогремел взрыв
«Прокуроры Германии лгут»: отец убитого мигрантами немца пытается восстановить справедливость
Эрдоган предупредил об угрозе «террористического болота»
В Москве «желтый» уровень погодной опасности продлили на 24 сентября
Корабли ВМС Украины следуют в Азовское море для создания военной базы
На 12:00 явка во Владимирской области составила 15,27%, пришла всего одна жалоба
Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению
Дочь британского миллионера умерла на борту самолета, съев сэндвич
"Не модель": "Живой Кен" высказался о внешности и голосе "Монеточки"
Пожар в здании Университета Крита в Греции тушат с помощью вертолетов
Вице-президент Вьетнама возглавила республику после смерти Чан Дай Куанга
Президент Ирана заявил о причастности к теракту в Ахвазе США и «одной из стран Персидского залива»
Крушение Ил-20: Израиль ввел Россию в заблуждение относительно района удара по Сирии
Минобороны о крушении Ил-20: Израиль нарушил договоренности с РФ, поздно сообщив об атаке на Сирию
Пушков высмеял экс-главу МИД Польши за "здравые мысли" об "упущенной выгоде"